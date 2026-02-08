Main Menu

Puja Ash Religious Beliefs : पूजा की राख को संभालकर रखें या बहा दें ? जानें धार्मिक मान्यता

Edited By Updated: 08 Feb, 2026 02:04 PM

puja ash religious beliefs

हिंदू घरों में सुबह-शाम दीपक जलाने और धूप-आरती करने की परंपरा सदियों पुरानी है। हम पूरी श्रद्धा से ईश्वर की आराधना तो करते हैं, लेकिन अनजाने में पूजा के बाद बची हुई राख को साधारण कचरा समझकर इधर-उधर फेंक देते हैं।

Puja Ash Religious Beliefs : हिंदू घरों में सुबह-शाम दीपक जलाने और धूप-आरती करने की परंपरा सदियों पुरानी है। हम पूरी श्रद्धा से ईश्वर की आराधना तो करते हैं, लेकिन अनजाने में पूजा के बाद बची हुई राख को साधारण कचरा समझकर इधर-उधर फेंक देते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पूजा की यह राख कोई मामूली अवशेष नहीं, बल्कि मंत्रों की शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होती है। मान्यता है कि जिस अग्नि में हम धूप या हवन सामग्री अर्पित करते हैं, वह देवताओं का मुख मानी जाती है। ऐसे में उससे उत्पन्न हुई भस्म सीधे तौर पर दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे सही ढंग से विसर्जित न करना या इसका अनादर करना न केवल आपके पुण्य कर्मों को कम कर सकता है, बल्कि घर की सुख-शांति में भी बाधा डाल सकता है।

क्यों पवित्र मानी जाती है पूजा की राख ?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब मंत्रोच्चार के साथ अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो उसमें डाली गई सामग्री देवताओं का अंश बन जाती है। इसलिए, जलने के बाद बची हुई राख में उस पूजा की शक्ति और दिव्यता समाहित होती है। इसे प्रसाद के रूप में देखा जाता है।

राख का क्या करें ?
तिलक के रूप में उपयोग: हवन या धूप की राख को मस्तक पर तिलक के रूप में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। भगवान शिव को भी भस्म अत्यंत प्रिय है। यदि आप राख को घर में नहीं रखना चाहते, तो इसे किसी पवित्र पेड़ की जड़ में डाल दें। यह राख प्राकृतिक खाद का काम करती है और इसे पैरों के नीचे आने से बचाती है।  यदि भारी मात्रा में हवन की राख है, तो इसे किसी पवित्र नदी या बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे उसकी पवित्रता बनी रहती है।

भूलकर भी न करें ये गलतियां
पूजा की राख को कभी भी कचरे के डिब्बे या गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से देवी-देवताओं का अनादर होता है और घर में वास्तु दोष लग सकता है। राख को ऐसी जगह न डालें जहाँ लोगों के पैर पड़ते हों। यह पितृ दोष या दुर्भाग्य का कारण बन सकता है।

ज्योतिषीय लाभ: नजर दोष से मुक्ति
पुराने समय से ही ऐसी मान्यता है कि यदि पूजा की राख को घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दिया जाए या इसे एक पोटली में बांधकर रखा जाए, तो घर को बुरी नजर नहीं लगती और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पातीं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

