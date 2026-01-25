Magh Purnima 2026 : माघ पूर्णिमा पर श्रीहरि की पूजा को बनाना चाहते हैं सफल तो अपनी पूजा थाली में जरूर शामिल करें ये सामग्री

Main Menu

माघ पूर्णिमा पर श्रीहरि की पूजा को बनाना चाहते हैं सफल तो अपनी पूजा थाली में जरूर शामिल करें ये सामग्री

magh purnima 2026 puja samagri list

हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक शुद्धि और भगवान विष्णु की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वर्ष 2026 में 1 फरवरी की रात्रि से प्रारंभ होकर 2 फरवरी तक चलने वाले माघ पूर्णिमा के इस पर्व पर दान, स्नान और पूजन का विशेष विधान है।

Magh Purnima 2026 Puja Samagri List : हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक शुद्धि और भगवान विष्णु की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वर्ष 2026 में 1 फरवरी की रात्रि से प्रारंभ होकर 2 फरवरी तक चलने वाले माघ पूर्णिमा के इस पर्व पर दान, स्नान और पूजन का विशेष विधान है। मान्यता है कि इस दिन यदि विधि-विधान से लक्ष्मी-नारायण की पूजा की जाए, तो घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपनी पूजा की थाली में ये चीजें शामिल करना न भूलें। 

Magh Purnima 2026 Puja Samagri List

श्री हरि की विशेष पूजा सामग्री लिस्ट

पीले पुष्प और फल
श्रीहरि को पीले गेंदे के फूल या पीले कन्नेर के फूल बहुत प्रिय हैं। साथ ही भोग के लिए केले और पीले रंग की मिठाई बेसन के लड्डू या केसरिया हलवा रखें।

तुलसी दल 
विष्णु पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे कि पूर्णिमा के दिन तुलसी न तोड़ें, एक दिन पहले तोड़कर रखा हुआ तुलसी दल ही अर्पित करें।

गंगाजल और पंचामृत
भगवान के अभिषेक के लिए शुद्ध गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण (पंचामृत) तैयार रखें।

पीला चंदन और अक्षत
माथे पर तिलक लगाने और भगवान को अर्पित करने के लिए पीला चंदन रखें। अक्षत अखंडित होने चाहिए।

धूप, दीप और कपूर
आरती के लिए शुद्ध घी का दीपक और उत्तम सुगंध वाली धूपबत्ती रखें। कपूर से आरती करने पर घर की नकारात्मकता दूर होती है।

Magh Purnima 2026 Puja Samagri List

सुपारी और कलावा
गणेश पूजन और संकल्प के लिए साबुत सुपारी और कलावा अनिवार्य है।

सत्यनारायण कथा पुस्तक
माघ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना विशेष फलदायी होता है।

पूजन की विधि
सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या घर पर गंगाजल डालकर स्नान करें।

मंदिर की सफाई कर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें।

उपरोक्त सामग्री से पूजन करें और अंत में विष्णु सहस्रनाम या सत्यनारायण कथा का पाठ करें।

ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को तिल, गुड़ और अन्न का दान करें।

Magh Purnima 2026 Puja Samagri List

