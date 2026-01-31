Weekly Good Luck (02.02.2026 से 08.02.2026): जानें, इस हफ्ते क्या है आपका Lucky Charm

Weekly Good Luck (02.02.2026 से 08.02.2026): फरवरी का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर, भाग्य का साथ और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। इस सप्ताह चंद्रमा, गुरु और शुक्र की स्थिति आपकी किस्मत, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगी। कुछ...

Weekly Good Luck (02.02.2026 से 08.02.2026): फरवरी का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर, भाग्य का साथ और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। इस सप्ताह चंद्रमा, गुरु और शुक्र की स्थिति आपकी किस्मत, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगी। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है, तो कुछ को करियर और रिश्तों में शुभ संकेत मिलेंगे।



अगर आप चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए और भी भाग्यशाली बने, तो अपनी राशि के अनुसार लकी चार्म, शुभ रंग और उपाय ज़रूर अपनाएं।



इस सप्ताह किस्मत को मजबूत करने के सामान्य उपाय

हर सुबह सकारात्मक सोच के साथ दिन शुरू करें।

घर में दीपक जलाएं।

माता-पिता और गुरु का आशीर्वाद लें।

किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें।



मेष राशि (Aries Weekly Good Luck)

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए एक्शन और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा लकी फैक्टर रहेगा। आपके फैसले तेज़ होंगे और भाग्य भी आपका साथ देगा।

आपका Lucky Charm: लाल रंग का धागा या रुद्राक्ष

शुभ संकेत: रुका हुआ काम अचानक पूरा हो सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी कार्यों में सफलता।

शुभ रंग: लाल

लकी नंबर: 9

लकी डे: मंगलवार

शुभ उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को गुड़-चना चढ़ाएं।



वृषभ राशि (Taurus Weekly Good Luck)

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह स्थिरता और सौभाग्य लेकर आएगा। धैर्य से किया गया हर प्रयास फल देगा।

आपका Lucky Charm: चांदी का सिक्का या सफेद रूमाल

शुभ संकेत: धन से जुड़ी चिंता कम होगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। निवेश के लिए अच्छा समय।

शुभ रंग: सफेद

लकी नंबर: 6

लकी डे: शुक्रवार

शुभ उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।



मिथुन राशि (Gemini Weekly Good Luck)

इस सप्ताह आपकी बातचीत और बुद्धिमत्ता ही आपकी किस्मत चमकाएगी।

आपका Lucky Charm: हरा पेन या डायरी

शुभ संकेत: इंटरव्यू या मीटिंग में सफलता। नई पहचान बनेगी। पुराने संपर्क काम आएंगे।

शुभ रंग: हरा

लकी नंबर: 5

लकी डे: बुधवार

शुभ उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।



कर्क राशि (Cancer Weekly Good Luck)

भावनात्मक रूप से यह सप्ताह आपके लिए संतुलन और सुरक्षा लेकर आएगा।

आपका Lucky Charm: मोती या सफेद पत्थर

शुभ संकेत: घर-परिवार में शुभ समाचार। मन की शांति बढ़ेगी। भावनात्मक निर्णय सही साबित होंगे।

शुभ रंग: क्रीम

लकी नंबर: 2

लकी डे: सोमवार

शुभ उपाय: सोमवार को शिव जी को दूध अर्पित करें।



सिंह राशि (Leo Weekly Good Luck)

यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए चमकने और आगे बढ़ने का है।

आपका Lucky Charm: सोने जैसा पीला कपड़ा या सनग्लास।

शुभ संकेत: मान-सम्मान में वृद्धि। नेतृत्व के मौके। क्रिएटिव काम में सफलता।

शुभ रंग: गोल्डन

लकी नंबर: 1

लकी डे: रविवार

शुभ उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।



कन्या राशि (Virgo Weekly Good Luck)

इस सप्ताह आपकी मेहनत और अनुशासन ही आपका लकी मंत्र बनेगा।

आपका Lucky Charm: नीली डायरी या स्टील की वस्तु

शुभ संकेत: कार्यक्षेत्र में भरोसा बढ़ेगा। सेहत में सुधार। योजनाएं सफल होंगी।

शुभ रंग: नीला

लकी नंबर: 4

लकी डे: शनिवार

शुभ उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को काले तिल दान करें।



तुला राशि (Libra Weekly Good Luck)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन और सौंदर्य से जुड़ा रहेगा।

आपका Lucky Charm: गुलाबी रुमाल या परफ्यूम

शुभ संकेत: रिश्तों में सुधार। कानूनी या कागजी मामलों में राहत। कला से जुड़े लोगों को लाभ होगा।

शुभ रंग: गुलाबी

लकी नंबर: 7

लकी डे: शुक्रवार

शुभ उपाय: शुक्रवार को सफेद फूल चढ़ाएं।



वृश्चिक राशि (Scorpio Weekly Good Luck)

इस सप्ताह आपकी इंट्यूशन (अंतरात्मा) आपको सही दिशा दिखाएगी।

आपका Lucky Charm: लाल धागा या ताबीज़

शुभ संकेत: अचानक धन लाभ। गुप्त शत्रुओं पर विजय। रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन में सफलता

शुभ रंग: मैरून

लकी नंबर: 8

लकी डे: मंगलवार

शुभ उपाय: मंगलवार को मसूर दाल का दान करें।



धनु राशि (Sagittarius Weekly Good Luck)

यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए भाग्य का दरवाज़ा खोल सकता है।

आपका Lucky Charm: पीले रंग का कपड़ा या किताब

शुभ संकेत: यात्रा के योग। शिक्षा और करियर में सफलता गुरु समान व्यक्ति से मार्गदर्शन

शुभ रंग: पीला

लकी नंबर: 3

लकी डे: गुरुवार

शुभ उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें।



मकर राशि (Capricorn Weekly Good Luck)

इस सप्ताह आपकी धैर्य और जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ाएगी।

आपका Lucky Charm: लोहे की अंगूठी या घड़ी

शुभ संकेत: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी। लंबी अवधि के फायदे। वरिष्ठों का आशीर्वाद।

शुभ रंग: भूरा

लकी नंबर: 10

लकी डे: शनिवार

शुभ उपाय: शनि मंत्र का जाप करें।



कुंभ राशि (Aquarius Weekly Good Luck)

यह सप्ताह अचानक बदलाव और नए अवसर लेकर आएगा।

आपका Lucky Charm: नीले रंग का ब्रेसलेट

शुभ संकेत: टेक्नोलॉजी से लाभ। नए दोस्त और संपर्क। इनोवेटिव आइडियाज सफल।

शुभ रंग: बैंगनी

लकी नंबर: 11

लकी डे: सोमवार

शुभ उपाय: गरीब बच्चों को स्टेशनरी दान करें।



मीन राशि (Pisces Weekly Good Luck)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिक और भावनात्मक सौभाग्य का है।

आपका Lucky Charm: समुद्री हरा पत्थर या कंगन

शुभ संकेत: मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। कला और संगीत में सफलता। प्रेम और सौभाग्य में वृद्धि।

शुभ रंग: समुद्री हरा

लकी नंबर: 12

लकी डे: गुरुवार

शुभ उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।



