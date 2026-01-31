जानें, किस देवता को पसंद है कौन सा फूल ? एक सही चुनाव और बदल जाएगी आपकी किस्मत

Edited By Sarita Thapa, Updated: 31 Jan, 2026 01:24 PM

Gods and Their Favorite Flowers : भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में फूलों को केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, हर देवता की अपनी प्रिय सुगंध और रंग होते हैं। यदि हम अपनी पूजा में सही फूलों का चुनाव करते हैं, तो भगवान की कृपा जल्द प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि के योग बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस देवता को कौन सा फूल अर्पित कर आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं।

देवता और उनके प्रिय पुष्प

भगवान गणेश

विघ्नहर्ता गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी कृपा पाने के लिए लाल अड़हुल या लाल गुलाब अर्पित करें। इसके अलावा, उन्हें दूर्वा चढ़ाना सबसे अनिवार्य माना जाता है।

भगवान शिव

महादेव सादगी के देव हैं। उन्हें दिखावे वाले फूल नहीं, बल्कि जंगली और सुगंधित रहित पुष्प प्रिय हैं। शिव जी को धतूरे के फूल, बेलपत्र, आक के फूल और सफेद कनेर अर्पित करने से मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

भगवान विष्णु

श्री हरि को पीले रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। उनकी पूजा में पीले गेंदे, कमल और पीले गुलाब का उपयोग करें। ध्यान रहे, विष्णु जी की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है।

माता लक्ष्मी

यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो माता लक्ष्मी को लाल कमल या गुलाबी गुलाब अर्पित करें। कमल का फूल मां लक्ष्मी का सिंहासन है, इसे चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है और धन की बाढ़ आती है।

हनुमान जी

बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लाल गेंदा या चमेली का तेल और फूल चढ़ाना चाहिए। इससे शत्रुओं का नाश होता है और साहस में वृद्धि होती है।

माता दुर्गा

मां शक्ति को लाल अड़हुल और लाल गुलाब बहुत भाते हैं। नवरात्रि या किसी भी शुभ दिन पर उन्हें लाल फूलों की माला चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

