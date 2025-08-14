Daily horoscope : आज इन राशियों की लाइफ में आएंगे Positive बदलाव

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Aug, 2025 08:01 AM

मेष : कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा।

वृष: अचानक पैदा होने वाली उलझनें-मुश्किलें आपकी बनी बनाई प्रोग्रामिंग, प्लानिंग को अपसैट कर सकती हैं, इसलिए ध्यान से रहें।

मिथुन: मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर, कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपनी कामकाजी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।

कर्क : सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, अफसरों का रुख आपके प्रति सॉफ्ट दिखेगा।

सिंह: धार्मिक कामों के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने तथा कथा वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में रुचि रहेगी।

कन्या : सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए नापतोल कर खान-पान करना ठीक रहेगा, मन भी अशांत-डिस्टर्ब-सा रहेगा।

आज का राशिफल 14 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Tarot Card Rashifal (14th August ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 14 अगस्त - मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है

तुला: कारोबारी दशा अच्छी, प्लानिंग-प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

वृश्चिक : शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ेंगे, इसलिए उनसे बचाव रखना ठीक रहेगा।

धनु : जनरल सितारा स्ट्रांग जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, धार्मिक कामों में रुचि।

मकर : यत्न करने पर किसी जायदादी काम में कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, तेज प्रभाव-दबदबा बना रहेगा।

कुम्भ : मित्रों की मदद तथा सहयोग के साथ आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी।

मीन: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने, अर्थदशा कंफर्टेबल रखने वाला, वैसे भी हर तरह से बेहतरी होगी।