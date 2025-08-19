Daily horoscope : आज इन राशियों के नक्षत्रों और ग्रहों की दशा रहेगी अनुकूल

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Aug, 2025 06:40 AM

मेष : सितारा शाम तक कामकाजी भागदौड़ तथा व्यस्तता रखेगा, फिर बाद में भी हर फ्रंट पर बेहतरी होगी,

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : सितारा शाम तक कामकाजी भागदौड़ तथा व्यस्तता रखेगा, फिर बाद में भी हर फ्रंट पर बेहतरी होगी, कामयाबी मिलेगी, इज्जत मान की प्राप्ति।

वृष: सितारा शाम तक कारोबारी कामों में लाभ देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, फिर बाद में भी आम हालात सुधरेंगे।

मिथुन: आम सितारा स्ट्रांग, कामकाजी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, कामकाजी टूरिंग भी लाभप्रद रहेगी।

कर्क : सितारा शाम तक एहतियात परेशानी वाला, लेन-देन के कामों में चौकसी बरतें, मगर बाद में हर फ्रंट पर पैठ-दबदबा बढ़ेगा।

सिंह: सितारा शाम तक व्यापार कारोबार के कामों में कदम बढ़त की तरफ रखेगा, फिर बाद में आम हालात विपरित बनेंगे।

कन्या : कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, अर्थ दशा भी सुखद सी रहेगी, शत्रु भी आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

आज का राशिफल 20 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Tarot Card Rashifal (20th August ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 20 अगस्त - तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है

तुला: शाम तक समय कामकाजी भागदौड़ तथा व्यस्तता वाला होगा, फिर बाद में यत्न करने पर कोई बाधा-मुश्किल हट सकती है।

वृश्चिक : सितारा शाम तक पेट के लिए कमजोर, वैसे मौसम के एक्सपोइयर से भी अपना बचाव रखें, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।

धनु : सितारा शाम तक खेती उत्पादों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं तथा बुटीक का काम करने वालों को लाभ देगा, मगर बाद में सेहत ढीली बनेगी।

मकर : सितारा शाम तक विपरीत हालात बनाने तथा मन को परेशान रखने वाला, मगर बाद में समय कामयाबी देने वाला बनेगा।

कुम्भ : समय शाम तक बेहतरी करने तथा कामयाबी देने वाला होगा, मगर बाद में समय मुश्किलों वाला बनेगा।

मीन: समय शाम तक कामयाबी देने तथा मान-सम्मान बनाए रखने वाला, मगर बाद में मनोबल बढ़ेगा और हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।