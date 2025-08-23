Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगा मनचाहा लक्ष्य

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 23 Aug, 2025 07:10 AM

मेष : स्ट्रांग सितारा आपको हर कदम पर दूसरों पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, मगर साढ़ेसाती मुश्किलें परेशानियां पैदा करती रहेगी।

वृष: अदालत से जुड़े किसी काम के लिए शुरूआती यत्न करने पर कदम बढ़त की तरफ रहेगा, तेज प्रभाव बना रहेगा।

मिथुन: आम सितारा आपको कामकाजी तौर पर व्यस्त, एक्टिव रखेगा, शत्रु कमजोर, तेजहीन रहेंगे।

कर्क : सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग भी लाभप्रद रहेगी, भागदौड़ करने पर कोई कामकाजी मुश्किल भी हटेगी।

सिंह: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर अपने क्रोध पर जब्त रखें।

कन्या : सितारा उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों वाला इसलिए आपको कदम-कदम पर मुश्किलों के साथ निपटना पड़ सकता है।

तुला: ठेकेदारी के काम-धंधा के साथ जुड़े लोगों की कारोबारी कोशिशें अच्छा रिजल्ट देंगी, अर्थ दशा भी सुखद रहेगी।

वृश्चिक : सरकारी, गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, बाधाएं मुश्किलें भी हटेंगी, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे।

धनु : आम सितारा स्ट्रांग, इरादों में मजबूती एवं कामयाबी मिलेगी, मगर हल्की सोच-नेचर वाले लोग आपको अपसैट रखेंगे।

मकर : सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए बेतुके खान-पान से बचना चाहिए, मगर अर्थ दशा ठीक-ठाक।

कुम्भ : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, आप आम तौर पर एक्टिव रहेंगे, मगर शीत वस्तुएं परहेज के साथ यूज करें।

मीन: दुश्मनों को न तो कमजोर समझें और न ही उन पर ज्यादा भरोसा करें, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।