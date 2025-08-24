Daily horoscope : आज किस्मत मेहरबान है, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Edited By Prachi Sharma,Updated: 24 Aug, 2025 07:04 AM

मेष : यत्न करने पर कोई स्कीम-प्रोग्राम सिरे चढ़ सकता है, अर्थ दशा भी ठीक-ठाक रहेगी, इरादों में मजबूती, शत्रु कमजोर रहेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वृष: जायदादी कामों के लिए आपकी कोशिशें अच्छा रिजल्ट देंगी, कामकाजी दशा बेहतर, तेज प्रभाव बना रहेगा।

मिथुन: मित्रों के साथ मेल-मिलाप का नतीजा मिश्रित सा रहेगा किंतु हल्की सोच तथा नेचर वाले लोग आपको किसी न किसी कारण अपसैट सा रखेंगे।

कर्क : सितारा आमदन वाला, कारोबारी भागदौड़ भी अच्छा रिजल्ट देगी मगर सेहत के प्रति लापरवाह न रहना सही रहेगा।

सिंह: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कुछ न कुछ कामयाबी जरूर मिलेगी, मगर स्वभाव में क्रोध।

कन्या: सितारा नुकसान-परेशानी वाला, इसलिए न तो लिखत-पढ़त का काम आंखें बंद करके करें और न ही किसी समस्या को लाइटली लें।

तुला: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे।

वृश्चिक : सफलता साथ देगी, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे तथा आपकी बात ध्यान तथा धीरज के साथ सुनेंगे।

धनु : कामकाजी भागदौड़ बनी रहेगी, तेज प्रभाव बना रहेगा, घटिया साथी आपको परेशान रखेंगे।

मकर : सितारा सेहत, खासकर पेट के लिए ठीक नहीं, मन उदास, परेशान रहेगा, सफर भी न करें क्योंकि वह परेशानी वाला रहेगा।

कुम्भ : व्यापारिक तथा कामकाजी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर फैमिली फ्रंट पर फिक्र परेशानी रहेगी।

मीन: टैंस, उदास, परेशान मन: स्थिति के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने से बचना पसंद करेंगे।