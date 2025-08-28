Daily horoscope: आज इन राशियों का बदल जाएगा भाग्य

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 28 Aug, 2025 06:51 AM

मेष : व्यापारिक तथा कामकाजी कामों के लिए समय अच्छ होगा, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल बना रहेगा।

वृष: दुश्मनों की उछल-कूद तथा हरकतों पर नजर रखनी सही रहेगी क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने की ताक में रहेंगे।

मिथुन: जनरल सितारा स्ट्रांग जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी व विजयी रखेगा, कामकाजी स्थिति भी बेहतर रहेगी।

कर्क : किसी अदालती काम के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, शत्रु कमजोर रहेंगे, मगर पेट में गड़बड़ी रहने का डर।

सिंह: किसी बड़े व्यक्ति की मदद या सहयोग लेने के लिए यदि आप उसे अपरोच करेंगे तो वह आपकी बात ध्यान के साथ सुनेगा।

कन्या: टीचिंग, कोचिंग, स्टेशनरी, बुक्स, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।

तुला: अर्थ तथा कारोबार दशा अच्छी, जनरल तौर पर कामयाबी मिलेगी, मगर अत्याधिक शीत वस्तुओं का सेवन-परहेज के साथ करें।

वृश्चिक : सितारा चूंकि कमजोर है, इसलिए लिखत-पढ़त तथा लेन-देन के काम आंखें खोलकर करने ठीक रहेंगे।

धनु : सितारा व्यापार, कारोबार के कामों के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मकर : सरकारी, गैर-सरकारी कामों में आपका पक्ष सुदृढ़ रहेगा मगर गिरने, फिसलने तथा सेहत के बिगड़ने का डर।

कुम्भ : किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा।

मीन: सितारा सेहत के लिए कमजोर, खान-पान संयम में करना सही रहेगा, मगर जनरल हालात अनुकूल चलेंगे।