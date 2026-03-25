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Daily Horoscope: इन राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, कुछ को रहना होगा सावधान !

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 07:55 AM

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मेष : यदि किसी बड़े व्यक्ति की मदद या सहयोग लेने के लिए आप उसे अपरोच करेंगे तो

मेष : यदि किसी बड़े व्यक्ति की मदद या सहयोग लेने के लिए आप उसे अपरोच करेंगे तो वह आपकी बात ध्यान के साथ सुनेगा।

वृष: खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं, गारमैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

मिथुन: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर शीत वस्तुओं का सेवन परहेज के साथ करें।

कर्क: सितारा उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों वाला, इसलिए किसी भी इंपोर्टैन्ट काम को हाथ में लेने से बचना ठीक रहेगा।

सिंह : सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, किसी पैंडिंग पड़े कामकाजी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा।

कन्या : सरकारी, गैर-सरकारी काम को हाथ में लेने पर बेहतर नतीजा मिलने की आशा, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा।

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तुला: आम सितारा मजबूत, सोच-विचार में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, धार्मिक एवं सामाजिक कामों में ध्यान।

वृश्चिक: सेहत के लिए ग्रह ढीला, इसलिए मर्यादित खान-पान करना सही रहेगा, सफर भी नुकसान वाला हो सकता है।

धनु : अर्थ तथा कारोबार की दशा अच्छी जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कुछ न कुछ कामयाबी मिलेगी।

मकर: दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल कदापि न करनी ठीक रहेगी, मन भी अशांत, परेशान सा रहेगा।

कुंभ: संतान के सॉफ्ट सपोर्टिव रुख पर भरोसा किया जा सकता है, इरादों में मजबूती, अर्थ दशा भी ठीक-ठाक रहेगी।

मीन : कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।

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