घर में सौभाग्य लाएंगी ये बातें...

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Feb, 2024 07:55 AM

आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए फिटकरी को एक पात्र में घर के किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की नजर न पड़े। साथ ही प्रतिदिन पानी में एक छोटा-सा फिटकरी का टुकड़ा डालकर स्नान करना चाहिए।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Things that bring good luck in the house: आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए फिटकरी को एक पात्र में घर के किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की नजर न पड़े। साथ ही प्रतिदिन पानी में एक छोटा-सा फिटकरी का टुकड़ा डालकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का अभाव कम होता है।



सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी जी का वास स्थायी रहता है।

घर में यदि खराब उपकरण हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं। यदि ठीक नहीं हो सकते तो उनके स्थान पर नए खरीदें तथा पुरानों को घर पर कबाड़ के रूप में न रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।



प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई की जाए। फालतू सामान बेच दें तथा घर के मंदिर में पांच अगरबत्ती लगाएं।



प्रत्येक पूर्णिमा को कंडे के उपले को जलाकर किसी मंत्र से 108 बार आहुति से घर की नकारात्मकता दूर होती है।

यदि आप गुरुवार को पीपल पर सादा जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आप कभी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे।



कपूर जलाना हर घर में जरूरी है। इससे ऊपरी बाधा नहीं होती और यदि होगी भी तो दूर होती है। यह घर को शुद्ध रखने का काम भी करता है।



वास्तु जानकारों का कहना है कि घर में बने मंदिर में लाल रंग का कपड़ा न बिछाएं। साथ ही मुख को पूर्व दिशा की ओर करके बैठें।



एक भगवान की कई तस्वीरें लगाने से बचें। घर में 2 शिवलिंग से ज्यादा नहीं रखें। वहीं, 2 से ज्यादा शंख भी न रखें।



सूर्य की प्रतिमा भी 2 से ज्यादा न हों क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो इससे घर में अशांति फैलती है।



सुबह-शाम घर में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन लाभ होगा और रुके हुए पैसों का आवागमन भी सही हो जाएगा।



प्रसन्न मुख वाले देवी-देवताओं की तस्वीर ही घर के मंदिर में रखनी चाहिए।



साफ-सफाई में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में घर को हमेशा स्वच्छ रखें।