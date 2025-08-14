Khatu Shyam Temple: खाटू श्याम मंदिर में बढ़ रही भक्तों की भीड़ के पीछे छिपा है ये बड़ा सच !

Main Menu

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 15 Aug, 2025 02:00 PM

shree khatu shyam ji mandir rajasthan

Shree Khatu Shyam Ji Mandir Rajasthan: खाटू में स्थित श्याम मंदिर में बर्बरीक अर्थात श्याम के शीश स्वरुप की पूजा का विधान है।  महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की वीरता एवं उनके बलिदान स्वरुप वरदान दिया था कि कलयुग समय में बर्बरीक को...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Shree Khatu Shyam Ji Mandir Rajasthan: खाटू में स्थित श्याम मंदिर में बर्बरीक अर्थात श्याम के शीश स्वरुप की पूजा का विधान है।  महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की वीरता एवं उनके बलिदान स्वरुप वरदान दिया था कि कलयुग समय में बर्बरीक को कृष्ण के श्याम स्वरूप के नाम से पूजा जाएगा। यहां आने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।  लोगों की मान्यता है कि यहां आकर श्याम जी के दर्शन प्राप्त करने से पापों की मुक्ति मिलती है। जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तभी तो कहा जाता है, ‘‘हारे के सहारे खाटू श्याम जी हमारे’’। सीकर जिले के खाटू कस्बे के मध्य में स्थित श्याम मंदिर हजारों श्रृद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। यह एक प्रमुख वैष्णव तीर्थस्थल है।

PunjabKesari Shree Khatu Shyam Ji Mandir Rajasthan

इस मंदिर के प्रति इतनी आस्था और प्रसिद्धि इसकी वास्तुनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण है, जो कि इस प्रकार है -
मकराना मार्बल से बने खाटू श्याम मंदिर में भगवान पूर्वमुखी होकर विराजमान हैं। मंदिर परिसर के पूर्व दिशा स्थित प्रांगण से मन्दिर लगभग 10 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। प्रांगण में दर्शन के लिए भारी संख्या में आने वाले भक्तों को नियंत्रित के लिए बैरिकेड्स लगे हैं। इस खुले प्रांगण को भक्तों की सुविधा के लिए प्लास्टिक के शेड़ से ढंक भी दिया गया है। मंदिर भवन के पूर्व ईशान में आगे की ओर बढ़ाव लिए हुए हनुमान मन्दिर है।

PunjabKesari Shree Khatu Shyam Ji Mandir Rajasthan
इस प्रकार जहां एक ओर मंदिर परिसर की पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा की तुलना में ऊंचाई है, वहीं दूसरी ओर पूर्व ईशान कोण में हनुमान मंदिर के बढ़ाव की वास्तुनुकूलताओं के कारण खाटू श्याम जी के लिए भक्तों की आस्था और अधिक बढ़ गई है।

PunjabKesari Shree Khatu Shyam Ji Mandir Rajasthan

मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर मंदिर की पूर्व दिशा में पवित्र श्याम कुण्ड है। मान्यता है कि इसी कुण्ड से भगवान् श्याम का शीश स्वरुप प्राप्त हुआ था। अच्छे स्वास्थ्य एवं सौभाग्य के लिए भक्तगण इस पवित्र श्याम कुण्ड में स्नान करते हैं। स्नान करने वाले भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस श्याम कुण्ड से सटकर एक और बड़ा कुण्ड बनाया गया है।

PunjabKesari Shree Khatu Shyam Ji Mandir Rajasthan
खाटू कस्बे की जमीन का ढलान उत्तर दिशा की ओर है। कस्बे की उत्तर दिशा के ढलान एवं कस्बे की पूर्व दिशा स्थित प्राचीन एवं नवीन श्याम कुण्ड के कारण श्याम मंदिर को तो प्रसिद्धि मिली ही मिली, इसके साथ-साथ खाटू गांव भी प्रसिद्ध हो गया। इसलिए ही श्याम मंदिर खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी स्थान की उत्तर दिशा की नीचाई ही प्रसिद्धि दिलाने में और पूर्व दिशा की नीचाई आस्था बढ़ाने में सहायक होती है। उत्तर एवं पूर्व दिशाओं की इन्हीं वास्तुनुकूलताओं के कारण खाटू श्याम मंदिर विशेष आस्था का केन्द्र बना है।

PunjabKesari Shree Khatu Shyam Ji Mandir Rajasthan
वास्तु गुरु कुलदीप सलूजा
thenebula2001@yahoo.co.in

PunjabKesari Shree Khatu Shyam Ji Mandir Rajasthan

