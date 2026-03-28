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Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board : भक्तों के लिए खास तोहफा, वैष्णो देवी में खुलेगा इंटरनेशनल देवी म्यूज़ियम

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 10:00 AM

shri mata vaishno devi shrine board

माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटड़ा में एक 'अंतरराष्ट्रीय देवी संग्रहालय' (International Goddess Museum) स्थापित करने जा रहा है।

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board : माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटड़ा में एक 'अंतरराष्ट्रीय देवी संग्रहालय' (International Goddess Museum) स्थापित करने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दुनिया का सबसे अनूठा आध्यात्मिक केंद्र बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और बोर्ड के अध्यक्ष, मनोज सिन्हा ने आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

क्यों खास होगा यह संग्रहालय ?
इस म्यूजियम का मुख्य उद्देश्य माता शक्ति की दिव्य विरासत और भारत के गौरवशाली अध्यात्म को एक छत के नीचे सहेजना है।

शक्तिपीठों का संकलन: यहां देश-दुनिया के विभिन्न शक्तिपीठों के इतिहास, उनसे जुड़ी लोक कथाओं और उनकी विशिष्ट प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

अध्यात्म के साथ शिक्षा: यह केंद्र न केवल दर्शन के लिए होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आध्यात्मिक शिक्षा और शोध का एक बड़ा संस्थान बनेगा।

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अभिलेखीय संरक्षण: प्राचीन परंपराओं, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक संदर्भों को आधुनिक तरीके से यहां सुरक्षित रखा जाएगा।

विशेषज्ञों और जनता की भागीदारी
बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को 'अद्वितीय और समावेशी' बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल www.smvdsbimog.org शुरू किया है। इस मंच के जरिए इतिहासकार और विद्वान अपनी रिसर्च और ऐतिहासिक तथ्य साझा कर सकते हैं।

वास्तुकार और म्यूजियम एक्सपर्ट इसके डिजाइन और लेआउट पर सुझाव दे सकते हैं।

आम श्रद्धालु अपनी भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप सुझाव दे सकते हैं कि वे इस संग्रहालय को कैसा देखना चाहते हैं।

एक ग्लोबल विजन
फरवरी में लॉन्च किए गए इस पोर्टल का मकसद दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों और कला विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। श्राइन बोर्ड का लक्ष्य है कि कटड़ा आने वाला हर भक्त न सिर्फ माता के दर्शन करे, बल्कि इस संग्रहालय के जरिए 'शक्ति' के विराट स्वरूप और भारतीय संस्कृति की गहराई को भी समझ सके।

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