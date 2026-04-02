Singh Rashifal 4 April : वक्त का पहिया घूमेगा और आप बनेंगे 4 अप्रैल के बाजीगर ! सितारों की महफिल में आपका स्वागत है

सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो साहस और सत्ता का प्रतीक है। 4 अप्रैल को सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर रहा है, जिससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा।

Singh Rashifal 4 April : सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो साहस और सत्ता का प्रतीक है। 4 अप्रैल को सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर रहा है, जिससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तो अब बागडोर वापस आपके हाथ में आने वाली है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आपके करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं।

करियर और व्यापार

4 अप्रैल को आप कार्यक्षेत्र में एक 'डोमिनेटिंग' भूमिका में रहेंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी की आज हर जगह चर्चा होगी। यदि आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो आज आपका कोई बड़ा फैसला कंपनी को भारी मुनाफा दिला सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई प्रमोशन या नई जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन पुराने घाटे को मुनाफे में बदलने वाला है। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और प्रतिद्वंदी आपसे पीछे छूट जाएंगे।

आर्थिक स्थिति

सितारे संकेत दे रहे हैं कि आज सिंह राशि वालों पर कुबेर देव की विशेष कृपा रहने वाली है। भाग्य स्थान में सूर्य और बुध का प्रभाव आपको अचानक धन लाभ करा सकता है। यह लाभ शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से हो सकता है। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे, जिससे आप आर्थिक रूप से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। हालांकि, दिखावे की वस्तुओं पर खर्च करने की अपनी आदत पर आज थोड़ा लगाम लगाएं।

लव लाइफ और रिश्ते

सितारों की महफिल में आज आपकी राशि सबसे ज्यादा चमक रही है, और इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। आज आप जहाँ भी जाएंगे, लोगों की निगाहें आप पर टिकी रहेंगी। किसी खास व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है जो भविष्य में एक गहरे रिश्ते में बदल सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि पिछले कुछ दिनों से कोई गलतफहमी थी, तो आज वह बातचीत से सुलझ जाएगी। आपका पार्टनर आपकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेगा।

सेहत और ऊर्जा

4 अप्रैल को आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के योग हैं। अपनी 'बाजीगरी' के उत्साह में खान-पान की अनदेखी न करें। अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

सावधान रहें: बाजीगर बनने के साथ ये चुनौतियां भी आएंगी

अहंकार : सफलता मिलने पर अहंकार को अपने सिर पर न चढ़ने दें। सिंह राशि वालों के लिए आज 'विनम्रता' ही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी।

जल्दबाजी: किसी भी बड़े कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। बाजीगरी दिखाएं, लेकिन लापरवाही नहीं।

गुप्त शत्रु: आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग आपके पीठ पीछे राजनीति कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी न हो जाएं।

सिंह राशि के लिए 4 अप्रैल के विशेष उपाय

सूर्य को अर्घ्य: सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से जल में रोली और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।

आदित्य हृदय स्तोत्र: यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।

लाल वस्तुओं का दान: किसी मंदिर में या जरूरतमंद को लाल चंदन या मसूर की दाल दान करें।

गाय की सेवा: रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना आपके भाग्य को और मजबूत करेगा।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग

शुभ अंक: 1, 5 और 9।

शुभ रंग: केसरिया, सुनहरा और चटख लाल।

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