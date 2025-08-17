Main Menu

Spider In Dream Meaning: जानें, सपने में मकड़ी का दिखना क्या देता है संकेत

spider in dream meaning

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Spider In Dream Meaning: हमारे शास्त्रों के हिसाब से हर छोटी बड़ी चीज़ के पीछे कोई न कोई  धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ होता है। चाहे वे कोई सपना हो, कोई पशु-पक्षी का दिखना या कोई अजीब गतिविधि हो या फिर कोई और अन्य घटना-इन सब चीज़ो को हमारे शास्त्रों में कहीं न कहीं वर्णन मिलता है। ऐसी ही एक मान्यता है मकड़ी का शरीर पर गिरना या चढ़ना। अकसर देखा जाता है कि घर में मकड़ी का दिखना या मिलना बहुत ही आम सी बात है हालांकि इसे देखने पर लोग इसको  भगाना शुरु कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक ये भविष्य में होने वाली कुछ गतिविधियों की और इशारा हो सकता है। तो आइए जानते हैं मकड़ी से जुड़े कुछ खास संकेतों के बारे में-

PunjabKesari Spider In Dream Meaning

वैसे तो मकड़ी का घरों में होना या मकड़ी के जालों का घर में लगना अच्छा नहीं माना जाता लेकिन इसके विपरीत एक बहुत ही अजीब और कमाल की बात ये ही मकड़ी का शरीर पर चढ़ना और गिरना शुभ हो सकता है।

ऐसी मान्यता है कि अगर मकड़ी शरीर पर चढ़ जाए तो ये नए कपड़े मिलने की और संकेत हो सकता है । बता दें कि ये धन लाभ होने की और भी संकेत हो सकता है। वहीं शास्त्रों के मुताबिक मकड़ी का शरीर पर गिरना धन हानि या परेशानी का संकेत भी हो  सकता है। इसके अलावा मकड़ी का गिरना कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधा की और संकेत करना भी हो सकता है।

इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि अगर बार बार मकड़ी दीवार पर नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना गया है कि मकड़ी को नीचे से ऊपर चढ़ते  हुए देखने का मतलब है कि आपके जल्द ही काम पूरे हो जाएंगे और नौकरी या व्यापार में उन्नति पाएंगे। ऐसी ही एक और मान्यता है कि यदि घर के अंदर मकड़ी को जाला बुनते हुए देखले तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है और ये कामयाबी की ओर संकेत करता है।

PunjabKesari Spider In Dream Meaning

इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार, अगर मकड़ी घर के मुख्य दरवाज़ें पर दिखती है तो इसे काफी अच्छा माना जाता है। ये इस और इशारा करता है  कि घर में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। खासतौर से यदि मकड़ी घर के मुख्य दरवाज़े पर जाला बनाती हुई दिखाई दे या जाले का निर्माण करती है, तो ये घर में धन आगमन की ओर संकेत करता है।

वहीं बात करें इसके अशुभ संकेतों की तो मान्यताओं के अनुसार, सपने में मकड़ी को काटते हुए देखना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसा सपना इस बात का संकेत माना जाता है कि आपके किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र से संबंधों में दूरियां आ सकती है। इसके अलावा अगर सपने में एक साथ कई सारी मकड़ियां दिखाई दे तो ये जीवन में आने वाली परेशानियों और उलझनों की और इशारा हो सकता है। ऐसे में विरोधियो से सावधान रहने की आवश्यकता होती है।

PunjabKesari Spider In Dream Meaning

