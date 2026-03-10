T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद Narendra Modi का मोटिवेशनल मंत्र वायरल, सफलता का बताया खास फॉर्मूला

T20 World Cup 2026 : भारत ने एक बार फिर क्रिकेट के इतिहास में सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। अहमदाबाद में खेले गए टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस शानदार जीत के...

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि टीम इंडिया की यह जीत बताती है कि दृढ़ निश्चय, संयम और आत्मविश्वास के साथ किया गया प्रयास अंततः सफलता दिलाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब इंसान सही दिशा में लगातार मेहनत करता है, तो कोई भी लक्ष्य उसके लिए असंभव नहीं रहता।

उन्होंने एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उसके माध्यम से जीवन का महत्वपूर्ण संदेश दिया—

“अभीप्सां स्वात्मनो रक्षाऽविरतं सुस्थिरं तया।

यत्नमातिष्ठ धैर्येण ततः सिद्धिर्भवेद् ध्रुवम् ।।”

इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन और आत्मा की रक्षा की भावना के साथ लगातार और दृढ़ निश्चय से प्रयास करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति धैर्य और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमती है।

कठिन परिश्रम ही दिलाता है सफलता

यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, हार नहीं माननी चाहिए। क्रिकेट के मैदान पर भी कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती ओवर अच्छे नहीं जाते, विकेट जल्दी गिर जाते हैं या विरोधी टीम मजबूत स्थिति में आ जाती है। लेकिन जो खिलाड़ी संयम और धैर्य बनाए रखते हैं, वही अंत में मैच का रुख बदल देते हैं।

असल में कोई भी बड़ी उपलब्धि अचानक नहीं मिलती। उसके पीछे लंबे समय तक की गई मेहनत, अनुशासन और मजबूत संकल्प छिपा होता है। जीवन की राह में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है।

सफलता का मार्ग धैर्य, अनुशासन और लगातार किए गए प्रयासों से बनता है। यदि मनुष्य अपने मन को स्थिर रखे और असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखते हुए आगे बढ़ता रहे, तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

इसलिए जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना, धैर्य बनाए रखना और लगातार मेहनत करते रहना बेहद जरूरी है। सच्ची सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो परिस्थितियों से हार मानने की बजाय हर बार नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का साहस रखता है।