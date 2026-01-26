Tarot Card Rashifal (27th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Jan, 2026 01:31 PM
मेष (Aries) – The Emperor
मेष (Aries) – The Emperor
आज का दिन नियंत्रण, नेतृत्व और निर्णय क्षमता का है। यह कार्ड बताता है कि आप हालात को अपने हाथ में लेने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में अधिकार बढ़ सकता है। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा। सलाह है कि कठोर न बनें, अनुशासन के साथ संवेदनशीलता भी रखें।
वृषभ (Taurus) – The Hierophant
आज परंपरा और स्थिरता की ऊर्जा है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। करियर में नियमों का पालन लाभ देगा। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। टैरो संकेत देता है कि जल्दबाज़ी के बजाय सही मार्ग चुनें।
मिथुन (Gemini) – The Magician
आज आपके भीतर कुछ नया शुरू करने की जबरदस्त शक्ति है। संचार, लेखन, व्यापार या इंटरव्यू के लिए बेहतरीन दिन। टैरो कहता है। आपके पास सभी संसाधन हैं, बस आत्मविश्वास ज़रूरी है। शब्दों का सही प्रयोग करें।
कर्क (Cancer) – The Moon
आज भावनाएं थोड़ी उलझी हुई रह सकती हैं। भ्रम, डर या असमंजस की स्थिति बन सकती है। टैरो सलाह देता है कि किसी भी निर्णय से पहले पूरी सच्चाई जानें। अंतर्ज्ञान मज़बूत है, लेकिन कल्पना और हकीकत में फर्क रखें।
सिंह (Leo) – Strength
यह कार्ड आंतरिक शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। आज आपको गुस्से या अहंकार पर काबू रखना होगा। प्यार और समझदारी से आप कठिन हालात भी संभाल लेंगे। कार्य और रिश्तों दोनों में संयम से जीत मिलेगी।
कन्या (Virgo) – The Hermit
आज आत्ममंथन का दिन है। टैरो संकेत देता है कि थोड़ी दूरी और शांति आपको सही दिशा दिखाएगी। करियर या निजी जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय अकेले सोच कर लें। जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर है।
तुला (Libra) – Justice
आज कर्म और निर्णय का दिन है। जो बोया है, वही मिलेगा। कानूनी, काग़ज़ी या निर्णय से जुड़े मामलों में सफलता संभव है। टैरो आपको ईमानदार और संतुलित रहने की सलाह देता है। रिश्तों में भी साफ़ बातचीत ज़रूरी है।
वृश्चिक (Scorpio) – Death
नाम से डरिए मत, यह कार्ड अंत और नए आरंभ का संकेत है। आज किसी पुराने पैटर्न, आदत या रिश्ते का अंत हो सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए अच्छा साबित होगा। परिवर्तन को स्वीकार करें, वही विकास लाएगा।
धनु (Sagittarius) – Temperance
आज संतुलन और संयम सबसे बड़ा मंत्र है। टैरो कहता है कि अधिकता से बचें। काम, स्वास्थ्य और रिश्तों में हर जगह मध्यम मार्ग अपनाएं। धीरे-धीरे किया गया प्रयास बड़ा परिणाम देगा।
मकर (Capricorn) – The Devil
आज किसी आदत, डर या भौतिक आकर्षण से बंधन महसूस हो सकता है। टैरो चेतावनी देता है कि खुद को सीमित न करें। ज़रूरत से ज़्यादा काम या नियंत्रण आपको थका सकता है। आज खुद को आज़ाद करने का दिन है।
कुंभ (Aquarius) – The Star
यह आशा और हीलिंग का कार्ड है। आज सकारात्मक ऊर्जा आपको घेरे रहेगी। अगर हाल ही में मुश्किल समय रहा है, तो अब राहत मिलेगी। टैरो कहता है विश्वास बनाए रखें, सही समय आ रहा है।
मीन (Pisces) – The High Priestess
आज रहस्य, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक समझ का दिन है। टैरो संकेत देता है कि हर बात अभी सामने नहीं आएगी। चुप रहकर, महसूस करके आप सही निर्णय लेंगे। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें।