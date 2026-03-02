Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (3rd March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (3rd March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 03 Mar, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष (Aries) आज ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। आर्थिक स्थिति

मेष (Aries)
आज ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9

वृषभ (Taurus)
धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6

मिथुन (Gemini)
रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है। संवाद आपकी ताकत बनेगा। करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। मानसिक तनाव से बचें।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5

कर्क (Cancer)
परिवार प्राथमिकता रहेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर पेट संबंधी समस्या।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 2

सिंह (Leo)
रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। अहंकार से बचें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1

कन्या (Virgo)
नौकरी और बिजनेस में सफलता के संकेत हैं। मेहनत रंग लाएगी। सेहत में सुधार होगा। अनावश्यक चिंता से बचें।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5

तुला (Libra)
प्रेम जीवन में खुशखबरी मिल सकती है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें।
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6

वृश्चिक (Scorpio)
गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9

धनु (Sagittarius)
भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत जरूरी है। नई योजना शुरू कर सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

मकर (Capricorn)
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। काम का दबाव बढ़ सकता है। धैर्य से काम लें। सेहत पर ध्यान दें।
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8

कुंभ (Aquarius)
अचानक धन लाभ या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बदलाव के लिए तैयार रहें। परिवार का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 4

मीन (Pisces)
लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। करियर में रचनात्मक अवसर मिलेंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!