Tarot Card Rashifal (3rd March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष (Aries)
आज ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। आर्थिक स्थिति
आज ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9
वृषभ (Taurus)
धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6
मिथुन (Gemini)
रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है। संवाद आपकी ताकत बनेगा। करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। मानसिक तनाव से बचें।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
कर्क (Cancer)
परिवार प्राथमिकता रहेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर पेट संबंधी समस्या।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 2
सिंह (Leo)
रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। अहंकार से बचें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1
कन्या (Virgo)
नौकरी और बिजनेस में सफलता के संकेत हैं। मेहनत रंग लाएगी। सेहत में सुधार होगा। अनावश्यक चिंता से बचें।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
तुला (Libra)
प्रेम जीवन में खुशखबरी मिल सकती है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें।
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
वृश्चिक (Scorpio)
गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9
धनु (Sagittarius)
भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत जरूरी है। नई योजना शुरू कर सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
मकर (Capricorn)
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। काम का दबाव बढ़ सकता है। धैर्य से काम लें। सेहत पर ध्यान दें।
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8
कुंभ (Aquarius)
अचानक धन लाभ या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बदलाव के लिए तैयार रहें। परिवार का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 4
मीन (Pisces)
लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। करियर में रचनात्मक अवसर मिलेंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3