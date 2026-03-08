Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (9th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (9th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष- आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी। पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 मेष- आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी। पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

वृषभ- आज आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।

मिथुन- आज आपकी संवाद शैली दूसरों को प्रभावित करेगी। नए दोस्त बन सकते हैं या किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। करियर में प्रगति के योग हैं।

और ये भी पढ़े

कर्क- आज आप थोड़े भावुक महसूस कर सकते हैं। मानसिक शांति के लिए योग या ध्यान का सहारा लें। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।

सिंह-  आज आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। आपकी योजनाएँ सफल होंगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

कन्या- आज काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। आज का दिन मेहनत का है, जिसका फल आपको भविष्य में मिलेगा। कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें।

तुला- आज का दिन सुखद है। कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा।

वृश्चिक- आज आप थोड़े गंभीर मूड में रहेंगे। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अचानक धन लाभ की संभावना है।

धनु- आज भाग्य आपके साथ है। धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सफलता का दिन है।

मकर- आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। धैर्य बनाए रखें।

कुंभ- आज व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। नए विचार मन में आएंगे जो भविष्य के लिए लाभकारी होंगे। सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी।

 मीन- आज विरोधियों पर आपकी जीत होगी। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!