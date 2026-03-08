Tarot Card Rashifal (9th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Prachi Sharma, Updated: 09 Mar, 2026 04:30 AM

मेष- आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी। पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वृषभ- आज आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।

मिथुन- आज आपकी संवाद शैली दूसरों को प्रभावित करेगी। नए दोस्त बन सकते हैं या किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। करियर में प्रगति के योग हैं।

कर्क- आज आप थोड़े भावुक महसूस कर सकते हैं। मानसिक शांति के लिए योग या ध्यान का सहारा लें। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।

सिंह- आज आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। आपकी योजनाएँ सफल होंगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

कन्या- आज काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। आज का दिन मेहनत का है, जिसका फल आपको भविष्य में मिलेगा। कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें।

तुला- आज का दिन सुखद है। कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा।

वृश्चिक- आज आप थोड़े गंभीर मूड में रहेंगे। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अचानक धन लाभ की संभावना है।

धनु- आज भाग्य आपके साथ है। धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सफलता का दिन है।

मकर- आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। धैर्य बनाए रखें।

कुंभ- आज व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। नए विचार मन में आएंगे जो भविष्य के लिए लाभकारी होंगे। सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी।

मीन- आज विरोधियों पर आपकी जीत होगी। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे।

