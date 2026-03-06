Tarot Card Rashifal (7th March ): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Mar, 2026 04:30 AM
मेष राशि
आज का दिन आपके लिए उत्साह और ऊर्जा से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलता से पूरा करेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें और खानपान का विशेष ध्यान रखें।
वृषभ राशि
आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए लाभदायक हो सकता है। व्यापार में नई योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच-विचार जरूर करें।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें।
कर्क राशि
आज का दिन कर्क राशि के लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है। नौकरी और व्यापार में प्रगति के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सेहत को लेकर सतर्क रहें और नियमित व्यायाम करें।
सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि किसी से अनावश्यक विवाद से बचने की कोशिश करें। परिवार का सहयोग मिलेगा।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में थोड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। परिवार में किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें।
तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
वृश्चिक राशि
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में तनाव महसूस हो सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। परिवार का सहयोग आपके लिए सहारा बनेगा।
धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आ सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ हो सकता है। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और धैर्य का रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। परिवार का सहयोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।
मीन राशि
मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।