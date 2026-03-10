Tarot Card Rashifal (11th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Prachi Sharma, Updated: 11 Mar, 2026 04:30 AM

मेष- आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन वाणी पर थोड़ा संयम रखें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वृष- आज आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूत है। निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें।

मिथुन-आज का दिन थोड़ा भागदौड़ वाला हो सकता है। नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए समय अच्छा है। छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। मानसिक शांति के लिए योग करें।

कर्क- आज भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा संभव है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। खान-पान पर नियंत्रण रखें।

सिंह- आज आपका आत्मविश्वास आज चरम पर रहेगा। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। अहंकार से बचें।

कन्या- आज अटके हुए काम आज पूरे होने की संभावना है। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से लक्ष्य हासिल करेंगे।

तुला- आज आपको सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च करना पड़ सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी। करियर के नए रास्ते खुलेंगे। व्यर्थ की चिंता न करें।

वृश्चिक- आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखें। अचानक धन लाभ की संभावना है। घर में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है।

धनु- आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायक है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।

मकर - आज काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, जिससे थकान महसूस होगी। धैर्य से काम लें, सफलता जरूर मिलेगी। वाहन सावधानी से चलाएं।

कुंभ- आज रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। सेहत में सुधार होगा।

मीन- आज घर-परिवार में चल रहे मतभेद आज समाप्त होंगे। निवेश के लिए दिन उत्तम है। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें।

