Tarot Card Rashifal (4th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

04 Mar, 2026
मेष
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचें।
वृषभ
आज का दिन धैर्य से काम लेने का है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में न लें। व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।
मिथुन
आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। छोटी सी बात विवाद का कारण बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन व्यस्त रहेगा। धन संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।
कर्क
आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सराहना मिल सकती है। निवेश करने से पहले सोच-विचार करें। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा।
सिंह
आज आपके नेतृत्व कौशल की प्रशंसा होगी। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कन्या
आज योजनाएं सफल होंगी। लंबे समय से रुका कार्य पूरा हो सकता है। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मानसिक शांति बनी रहेगी।
तुला
आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्यस्थल पर सहयोगियों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से सुलझ जाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
वृश्चिक
आज आत्मविश्लेषण का समय है। किसी पुराने मामले को सुलझाने का अवसर मिलेगा। व्यापार में लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पेट संबंधित समस्या हो सकती है।
धनु
आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ संभव है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
मकर
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
कुंभ
आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है। निवेश के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान का ध्यान रखें।
मीन
आज भावनाओं में बहने से बचें। किसी करीबी से विवाद हो सकता है। कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। शाम तक मन हल्का महसूस होगा।