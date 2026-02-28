Main Menu

Tarot Card Rashifal (1st March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

01 Mar, 2026

मेष राशि आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन

मेष राशि
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशि
आज धैर्य से काम लेने का दिन है। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है। निवेश करने से पहले सोच-विचार जरूर करें। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी।

कर्क राशि
भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

सिंह राशि
आज आत्मविश्वास के बल पर कठिन कार्य भी पूरे कर लेंगे। व्यापार में लाभ के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है।

कन्या राशि
आज संयम और समझदारी से निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला राशि
आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक राशि
आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में तनाव संभव है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

धनु राशि
आज सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। करियर में नई दिशा मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

मकर राशि
आज मेहनत का फल मिलने का समय है। नौकरी में प्रशंसा मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी।

मीन राशि
आज आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। मन शांत रहेगा। व्यापार में लाभ संभव है। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

