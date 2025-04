मालामाल होना है तो Thursday को पर्स में रखें बस 1 चीज

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Apr, 2025 07:19 AM



A-

A+

How To Make your Purse Lucky For You: सप्ताह के प्रत्येक दिन पर किसी न किसी ग्रह का अधिपत्य है। उसी के अनुरूप उनका पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। ज्योतिषशास्‍त्री मानते...