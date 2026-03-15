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Tula Rashifal 16 March : 16 मार्च को तुला राशि के जीवन में आएगा नया उजाला, किस्मत का सितारा होगा बुलंद

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 02:30 AM

tula rashifal 16 march

Tula Rashifal 16 March :तुला राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। शुक्र के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए ग्रहों का गोचर इस समय सौभाग्य और संतुलन का एक अनूठा संगम बना रहा है। यदि पिछले कुछ सप्ताह आपके लिए मानसिक...

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Tula Rashifal 16 March :तुला राशि के जातकों के लिए 16 मार्च, 2026 का दिन एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। शुक्र के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए ग्रहों का गोचर इस समय सौभाग्य और संतुलन का एक अनूठा संगम बना रहा है। यदि पिछले कुछ सप्ताह आपके लिए मानसिक उथल-पुथल या अनिश्चितता से भरे रहे हैं, तो आज का सूर्योदय आपके जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता और सकारात्मकता लेकर आएगा। आज आपकी कलात्मक सोच, कूटनीतिक स्वभाव और न्यायप्रियता आपको समाज और कार्यक्षेत्र में एक विशेष पहचान दिलाएगी। 16 मार्च का दिन तुला राशि वालों के लिए केवल सफलताओं का ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्म-साक्षात्कार का भी दिन है।

कैसा रहेगा आज का नया उजाला ?
16 मार्च को तुला राशि के लिए मालव्य योग जैसी शुभ स्थितियां बन रही हैं। आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत सटीक रहेगी। जो लोग आपको अब तक कम आंक रहे थे, वे आज आपकी कार्यक्षमता और व्यवहार कुशलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जीवन में जो भी धुंधलका था, वह आज किस्मत के चमकते सितारे के साथ छंट जाएगा।

करियर और कार्यक्षेत्र
तुला राशि के जातकों के लिए पेशेवर मोर्चे पर आज का दिन किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके विरोधी परास्त होंगे और आपके काम की गुणवत्ता ही आपकी ढाल बनेगी। यदि आप पदोन्नति के करीब थे, तो आज मैनेजमेंट की ओर से आपको कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बुलावा आ सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन 'बड़ा निवेश' और 'बड़ा लाभ' वाला है। विशेषकर जो लोग कॉस्मेटिक्स, लग्जरी आइटम्स, आर्किटेक्चर, कानूनी परामर्श या आयात-निर्यात (Export-Import) से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। साझेदारी में चल रहे व्यापार में पारदर्शिता आएगी और लाभ का ग्राफ ऊपर जाएगा। छात्रों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास का है। यदि आप विदेश में पढ़ने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन दस्तावेजों की कार्यवाही के लिए अति शुभ है।

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आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से 16 मार्च का दिन तुला राशि वालों के लिए "समृद्धि" का संदेश लेकर आया है। आज आय के एक से अधिक स्रोत विकसित हो सकते हैं। यदि आपने पहले कभी जमीन या सोने में निवेश किया था, तो उसकी कीमत में उछाल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।  यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी मित्र ने उधार लिया था, तो आज प्यार से बात करने पर वह धन वापस मिल सकता है। आज आप घर की साज-सज्जा या अपने व्यक्तित्व को निखारने पर धन खर्च करेंगे। यह खर्च आपको मानसिक संतुष्टि देगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन
तुला राशि वालों के लिए उनके रिश्तों का संतुलन ही उनकी सबसे बड़ी खुशी है। आज आपके घर में शांति और प्रेम का वातावरण रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में एक नई ताजगी आएगी। आप दोनों पुरानी यादों को ताजा करेंगे और भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश या संपत्ति खरीदने का फैसला ले सकते हैं। पार्टनर का सहयोग आपको तनावमुक्त रखेगा। जो जातक रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन प्रेम के इजहार के लिए बहुत अच्छा है। आपसी संवाद से पुराने सारे गिले-शिकवे दूर हो जाएंगे। सिंगल लोगों के जीवन में आज किसी कलाप्रेमी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाइयों के साथ यदि कोई विवाद था, तो आज वह बड़ों की मध्यस्थता से सुलझ सकता है।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप खुद को बहुत संतुलित महसूस करेंगे। तुला राशि के जातकों को अपनी किडनी और पीठ के निचले हिस्से (Lower Back) का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और भारी वजन उठाने से बचें। शाम के समय हल्का संगीत सुनना या पार्क में टहलना आपके मानसिक स्वास्थ्य को और भी बेहतर बना देगा।

सफलता के लिए क्या करें और क्या न करें

क्या करें:
सुबह उठकर लक्ष्मी माता की पूजा करें और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें।
आज अपनी संवाद शैली को विनम्र रखें; आपकी मीठी वाणी ही आपके आधे काम बना देगी।
इत्र (Perfume) का प्रयोग करें, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आकर्षण बढ़ेगा।
किसी विधवा या जरूरतमंद महिला की गुप्त रूप से मदद करें।

क्या न करें:

आज किसी भी प्रकार के भ्रम या दुविधा में न रहें; यदि निर्णय लेने में कठिनाई हो, तो बड़ों की सलाह लें।
दूसरों के फटे में टांग न अड़ाएं, खासकर कार्यस्थल पर।
आलस्य के कारण आज मिले अवसरों को हाथ से न जाने दें।

विशेष ज्योतिषीय उपाय

श्री सूक्त का पाठ: लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आज श्री सूक्त का पाठ करना आर्थिक तंगी को दूर करेगा।
सफेद वस्तुओं का दान: आज चावल, दूध या चीनी का दान किसी मंदिर में करने से मानसिक शांति मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे।
गाय को चारा: सफेद गाय को रोटी पर घी और चीनी रखकर खिलाएं। इससे शुक्र दोष शांत होता है और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है।

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