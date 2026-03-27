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Tula Rashifal 29 March : तुला राशि वालों के लिए 29 मार्च का दिन लाया है बड़ा सरप्राइज

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 02:30 AM

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Tula Rashifal 29 March : तुला राशि के जातकों के लिए 29 मार्च का दिन किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होने वाला है। इस दिन चंद्रमा की स्थिति और शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी उलझन में थे, तो इस दिन आपको वह...

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Tula Rashifal 29 March : तुला राशि के जातकों के लिए 29 मार्च का दिन किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होने वाला है। इस दिन चंद्रमा की स्थिति और शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी उलझन में थे, तो इस दिन आपको वह बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी।

 करियर और पेशेवर जीवन
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपको किसी बड़ी कंपनी से बुलावा आ सकता है। यह आपके करियर को एक नई दिशा देगा। व्यापारियों के लिए यह दिन मुनाफे वाला रहेगा। किसी नए सौदे (Deal) पर हस्ताक्षर हो सकते हैं जो भविष्य में बड़ा लाभ देगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है। आपको परिवार की ओर से कोई उपहार या पैतृक संपत्ति से जुड़ा लाभ मिल सकता है। पुराने किए गए निवेश आज आपको उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि आय बढ़ेगी, लेकिन आप विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च कर सकते हैं। बजट बनाकर चलना समझदारी होगी।

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प्रेम और संबंध
तुला राशि वालों के लिए आज का सरप्राइज प्रेम संबंधों में भी छिपा हो सकता है। यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो पहली नजर में ही आपका दिल जीत ले। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। शाम को आपको साथी की ओर से कोई खास तोहफा मिल सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।

स्वास्थ्य
आज आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। योग और ध्यान के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। बाहर के खान-पान से परहेज करें। हालांकि कोई बड़ी बीमारी के संकेत नहीं हैं, लेकिन छोटी-मोटी मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें।

तुला राशि के लिए आज के विशेष उपाय

शुक्र मंत्र का जाप: "ॐ शुं शुक्राय नमः" का 108 बार जाप करें।
सफेद वस्तुओं का दान: आज के दिन चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करना शुभ रहेगा।
इत्र का प्रयोग: आज आप किसी अच्छी खुशबू वाले इत्र का प्रयोग करें, यह आपके आकर्षण और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

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