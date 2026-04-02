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Tula Rashifal 4 April : 4 अप्रैल को तुला राशि वालों के घर आएगी महालक्ष्मी, चमक उठेगा बैंक बैलेंस

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 02:30 AM

tula rashifal 4 april

ज्योतिष शास्त्र में तुला राशि को संतुलन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। 4 अप्रैल 2026 को धन की देवी महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपकी राशि पर बरसने वाली है।

Tula Rashifal 4 April : ज्योतिष शास्त्र में तुला राशि को संतुलन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। 4 अप्रैल 2026 को धन की देवी महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपकी राशि पर बरसने वाली है। इस दिन शुक्र और बृहस्पति की युति आपके 'दूसरे भाव' (धन भाव) और 'ग्यारहवें भाव' (लाभ भाव) को सक्रिय कर रही है। इसका सीधा अर्थ है कि आर्थिक तंगी का दौर अब समाप्त होने वाला है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि 4 अप्रैल का यह 'महालक्ष्मी योग' आपके जीवन के किन हिस्सों को रोशन करेगा।

आर्थिक पक्ष
तुला राशि वालों के लिए 4 अप्रैल का सबसे बड़ा आकर्षण उनका आर्थिक लाभ है। मुमकिन है कि आपको किसी ऐसे स्रोत से पैसा मिले जिसके बारे में आपने सोचा भी न हो। यह कोई पुरानी वसीयत, लॉटरी, शेयर बाजार का मुनाफा या लंबे समय से अटका हुआ सरकारी रिफंड हो सकता है। यदि पिछले कुछ महीनों से आपका खर्च आपकी आय से अधिक था, तो आज वह संतुलन वापस लौट आएगा। आज आप पाएंगे कि आपके संचित धन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। महालक्ष्मी की कृपा से आज आपके पास इतना पर्याप्त धन आ सकता है कि आप अपने पुराने छोटे-मोटे कर्जों या बैंक की EMI से छुटकारा पा सकें।

करियर और व्यापार
व्यापार और पेशेवर जीवन में भी 4 अप्रैल को तुला राशि के जातक बाजीगर बनकर उभरेंगे। जो लोग कपड़ों, सौंदर्य प्रसाधनों, आभूषणों या विलासिता की वस्तुओं के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होने के योग हैं। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो आने वाले कई महीनों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित कर देगी। ऑफिस में आपके काम की सराहना तो होगी ही, साथ ही वेतन वृद्धि या पदोन्नति के स्पष्ट संकेत भी मिलेंगे। आपकी मेहनत को अब सीधे आर्थिक लाभ से जोड़ा जाएगा।

निवेश का सही समय 
महालक्ष्मी के आगमन का मतलब केवल पैसा आना नहीं, बल्कि पैसे से पैसा बनाना भी है। 4 अप्रैल को सोना या जमीन खरीदना आपके लिए भविष्य में 'सोने पे सुहागा' साबित होगा। यदि आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आज टोकन अमाउंट देना बेहद शुभ रहेगा। यदि आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, तो आज का दिन समझदारी से किए गए निवेश के लिए बेहतरीन है। ब्लू-चिप कंपनियों में किया गया निवेश आपको लंबा लाभ देगा।

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महालक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार रहें: क्या होगा बदलाव?
ज्योतिषीय गणना कहती है कि जब लक्ष्मी आती हैं, तो केवल धन नहीं, बल्कि ऐश्वर्य और 'शांति' भी लाती हैं। आज आप अपने घर के लिए कोई महंगा गैजेट, गाड़ी या फर्नीचर खरीद सकते हैं। घर के रिनोवेशन की योजना भी आज से शुरू हो सकती है। धन के आगमन के साथ-साथ समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे।

सावधानियां: लक्ष्मी चंचल होती हैं, याद रखें ये बातें
अहंकार से बचें: पैसा आने पर अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें। किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान न करें।

फिजूलखर्ची पर लगाम: जोश में आकर इतना अधिक खर्च न कर दें कि आने वाले समय में फिर से तंगी महसूस हो। बजट बनाकर चलना ही तुला राशि की असली खूबी है।

गुप्त रखें अपनी सफलता: अपने आर्थिक मुनाफे की चर्चा हर किसी के सामने न करें। बुरी नजर और ईर्ष्यालु लोगों से अपनी योजनाओं को बचाकर रखें।

पारिवारिक जीवन
आर्थिक मजबूती का सीधा असर आपके परिवार पर भी पड़ेगा। आपके पार्टनर का भाग्य भी आज आपकी आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। उनके नाम से किया गया कोई भी निवेश आज फलदायी हो सकता है। बच्चों की शिक्षा या करियर से जुड़ा कोई बड़ा खर्च आज आसानी से पूरा हो जाएगा, जिससे आपकी चिंता दूर होगी।

सेहत
जब जेब भरी होती है और भविष्य सुरक्षित दिखता है, तो आधा तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तुला राशि के जातक आज मानसिक रूप से बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज शाम को थोड़ा समय सुकून के साथ बिताएं और इस आर्थिक सफलता का आनंद लें।

तुला राशि के लिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के विशेष उपाय 
महालक्ष्मी पूजन: सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 'श्री सूक्त' का पाठ करें।

गुलाबी फूलों का प्रयोग: देवी लक्ष्मी को कमल या गुलाब के फूल अर्पित करें। तुला राशि के लिए गुलाबी रंग सौभाग्य का प्रतीक है।

सफेद मिठाई का भोग: लक्ष्मी जी को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटें।

मंत्र जाप: 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ अंक: 2, 6 और 9।
शुभ रंग: चमकीला सफेद, क्रीम और हल्का गुलाबी। 

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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