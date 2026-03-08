Tula Rashifal 9 March :  तुला राशि वालों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, शत्रुओं पर जीत और कार्यों में मिलेगी सफलता

9 मार्च का दिन तुला राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र की शुभ दृष्टि और पराक्रम भाव में ग्रहों का गोचर यह संकेत दे रहा है कि आज आप जो भी ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे।

Tula Rashifal 9 March : 9 मार्च का दिन तुला राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र की शुभ दृष्टि और पराक्रम भाव में ग्रहों का गोचर यह संकेत दे रहा है कि आज आप जो भी ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपके जीवन में बल्ले-बल्ले वाला माहौल रहने वाला है क्योंकि आपकी मेहनत को अब भाग्य का पूरा समर्थन मिल रहा है।

शत्रुओं पर विजय: विरोधियों के मंसूबे होंगे पस्त

तुला राशि के जातक आमतौर पर शांतिप्रिय होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं। आज आपकी कूटनीति और सूझ-बूझ आपके गुप्त शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ेगी। यदि ऑफिस में कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, तो आज वे खुद ही बेनकाब हो जाएंगे। आपकी कार्यकुशलता ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। यदि कोई कोर्ट-कचहरी का मामला चल रहा है, तो आज की सुनवाई आपके पक्ष में झुक सकती है। विरोधी समझौते की पेशकश कर सकते हैं। समाज में आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश करने वाले लोग आज खुद ही आपसे पीछे हट जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा में जबरदस्त इजाफा होगा।

कार्यों में सफलता

आज आप मिडास टच के साथ पैदा हुए हैं, यानी आप जिस काम को छुएंगे, वह सफल होगा। जो काम पिछले कई हफ्तों से तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से रुके हुए थे, वे आज रफ्तार पकड़ेंगे। दोपहर के बाद कोई बड़ा सरकारी काम बन सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने का है। आपकी नेटवर्किंग आज आपको शानदार डील दिलाएगी। यदि आप लेखन, कला, डिजाइनिंग या फैशन के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी कल्पना को वास्तविक रूप मिलेगा और उसे सराहा जाएगा।

आर्थिक पक्ष

सफलता के साथ-साथ आज लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर बनी हुई है। नौकरीपेशा लोगों को इंसेंटिव या बोनस की खबर मिल सकती है। व्यापार में बिक्री बढ़ने से मुनाफे का ग्राफ ऊपर जाएगा। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें। आज आप अपनी सुख-सुविधाओं और व्यक्तित्व को निखारने पर धन खर्च करेंगे, जो आपको मानसिक संतोष देगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन

तुला राशि का स्वभाव ही संतुलन है, और आज आप अपने रिश्तों में बेहतरीन तालमेल बिठा पाएंगे। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप दोनों मिलकर घर के किसी पुराने विवाद को सुलझा लेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन रोमांटिक रहेगा। शाम को कोई सरप्राइज मिल सकता है। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे परिवार का नाम रोशन होगा।

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता मिलने से आपका मानसिक तनाव शून्य हो जाएगा। आप खुद को बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। पीठ या कंधों के दर्द से बचने के लिए लगातार बैठकर काम न करें, थोड़ा ब्रेक जरूर लें।

तुला राशि के लिए आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

महालक्ष्मी की पूजा: आज सुबह लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुलाबी फूल अर्पित करें।

सफेद रंग का प्रयोग: आज सफेद, क्रीम या हल्के नीले रंग के कपड़े पहनना आपके लिए 'लकी' साबित होगा।

दान: किसी गरीब कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

मंत्र: 'ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः' का जाप करें।

