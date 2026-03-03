Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tula Rashifal 5 March : करियर में बड़ा बदलाव संकेत दे रहा है आज का दिन

Tula Rashifal 5 March : करियर में बड़ा बदलाव संकेत दे रहा है आज का दिन

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 02:30 AM

tula rashifal 5 march

Tula Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। शुक्र के स्वामित्व वाली आपकी राशि संतुलन, न्याय और सौंदर्य का प्रतीक है। आज ग्रहों का गोचर कुछ ऐसी स्थिति बना रहा है जो सीधे आपके दशम भाव  को...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Tula Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। शुक्र के स्वामित्व वाली आपकी राशि संतुलन, न्याय और सौंदर्य का प्रतीक है। आज ग्रहों का गोचर कुछ ऐसी स्थिति बना रहा है जो सीधे आपके दशम भाव  को प्रभावित कर रहा है। यदि आप पिछले कुछ समय से अपने करियर में एक ठहराव महसूस कर रहे थे, तो आज की ऊर्जा उस जड़ता को तोड़ने वाली है।

दिन की सामान्य ऊर्जा
आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही संतुलित रहेगी। तुला राशि के जातक अक्सर दो रास्तों के बीच दुविधा में रहते हैं लेकिन आज की विशेषता यह है कि आप अपनी दुविधा को दूर कर एक स्पष्ट मार्ग चुनेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग आपकी मध्यस्थता को स्वीकार करेंगे। आपकी डिप्लोमेटिक क्षमता आज आपको किसी बड़े विवाद से बाहर निकाल लेगी। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने हितों की अनदेखी न करें। 'नहीं' कहना भी सीखें।

करियर में बड़ा बदलाव
5 मार्च का दिन आपके पेशेवर जीवन के लिए एक गेम चेंजर है। यहां बड़ा बदलाव शब्द केवल नौकरी बदलने तक सीमित नहीं है बल्कि आपके कार्य करने की शैली और आपके पद में परिवर्तन की ओर भी इशारा कर रहा है।

और ये भी पढ़े

नौकरीपेशा जातकों के लिए:
यदि आप लंबे समय से ट्रांसफर या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज वह फाइल आगे बढ़ सकती है। यह बदलाव आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। ऑफिस में आपको किसी ऐसी टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है जो कंपनी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही आपका प्रभाव भी। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उन्हें विदेश जाने या किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव मिल सकता है।

व्यापारियों के लिए:
आज आप अपने व्यापार करने के पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीक या डिजिटल माध्यम को अपना सकते हैं। यह बदलाव आपके मुनाफे को दोगुना करने वाला होगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके बिजनेस में निवेश करने या आपके साथ जुड़ने की इच्छा जता सकता है।

आर्थिक स्थिति
करियर में बदलाव का सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आपकी मेहनत का फल आज धन के रूप में मिलेगा। बकाया पैसा वापस मिल सकता है। शेयर बाजार या रियल्टी सेक्टर में आज किया गया निवेश भविष्य में बड़े रिटर्न दे सकता है। हालांकि, किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। आज आप विलासिता की चीजों पर खर्च कर सकते हैं। अपने बजट का ध्यान रखें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
तुला राशि वालों के लिए प्रेम और संबंध जीवन का आधार होते हैं। आज इस क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ चल रही अनबन आज समाप्त होगी। आप दोनों के बीच भविष्य के लक्ष्यों को लेकर गहरी चर्चा होगी। जीवनसाथी आपके करियर में आ रहे बदलावों का समर्थन करेगा। उनके सहयोग से आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। शाम को किसी सामाजिक समारोह में साथ जाने का मौका मिलेगा। आज कोई पुराना मित्र दोबारा जीवन में लौट सकता है, जिससे प्रेम की नई शुरुआत हो सकती है।

शिक्षा और छात्र:
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी कला को निखारने का है। जो छात्र फैशन, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर या संगीत से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन किसी बड़े पुरस्कार या मान्यता का हो सकता है। विदेश जाकर उच्च शिक्षा लेने का सपना देख रहे छात्रों के लिए आज का दिन कागजी कार्यवाही शुरू करने के लिए उत्तम है।

स्वास्थ्य
करियर की भागदौड़ में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। तुला राशि के जातकों को कमर के निचले हिस्से या किडनी से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। पानी खूब पिएं। करियर में बदलाव उत्साह के साथ-साथ थोड़ा तनाव भी लाता है। रात को अच्छी नींद लें और हल्के संगीत का आनंद लें।

आज के लिए विशेष उपाय 

लक्ष्मी माता की पूजा: आज महालक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी।
इत्र का प्रयोग: घर से निकलते समय चमेली या सफेद चंदन का इत्र लगाएं। यह आपके शुक्र ग्रह को बल देगा।
कन्या दान: किसी छोटी कन्या को मिश्री या कुछ सफेद वस्त्र दान करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!