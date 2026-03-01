Tula Rashifal 2 March :  क्या आज मिलेगा रुका हुआ पैसा ? तुला का सटीक राशिफल

Main Menu

Edited By Updated: 02 Mar, 2026 02:30 AM

tula rashifal 2 march

Tula Rashifal 2 March : तुला राशि के जातकों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन संतुलन और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र आज के दिन मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, जहां वह शनि के साथ युति बनाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगी। चंद्रमा का गोचर आज सिंह राशि में हो रहा है, जो आपकी लाभ और इच्छाओं के भाव को सक्रिय कर रहा है।

आर्थिक पक्ष
तुला राशि वालों के मन में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनका फंसा हुआ धन वापस मिलेगा ? सितारों की स्थिति आज काफी सकारात्मक नजर आ रही है। चंद्रमा का सिंह राशि में होना यह दर्शाता है कि आज आपके प्रयासों से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आपने किसी मित्र या रिश्तेदार को उधार दिया था, तो आज एक विनम्र बातचीत से काम बन सकता है। जो जातक बैंकिंग, फाइनेंस या विज्ञापन क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन वित्तीय लाभ के नए मार्ग खोलेगा। शुक्र और शनि की युति छठे भाव में होने के कारण, जहां एक तरफ लाभ के योग हैं, वहीं दूसरी तरफ अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं। ये खर्च स्वास्थ्य या किसी पुराने कानूनी मामले को सुलझाने पर हो सकते हैं। शेयर बाजार में आज बड़ा जोखिम न लें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ा उतार-चढ़ाव दिखा रही है।

करियर और व्यापार:
कार्यक्षेत्र में आज तुला राशि वालों को अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। ऑफिस में आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके सीनियर और सहकर्मी आपके सुझावों को महत्व देंगे। हालांकि, राहु और मंगल की स्थिति कुंभ राशि में होने से कार्यस्थल पर कुछ ईर्ष्यालु सहकर्मी आपकी राह में बाधा डाल सकते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और काम पूरा होने तक किसी से साझा न करें। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन समझौतों और भविष्य की योजनाओं के लिए उत्तम है। विदेशी व्यापार या ई-कॉमर्स से जुड़े जातकों को आज कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
कल के राशिफल के अनुसार, प्रेम संबंधों में आज का दिन अभिव्यक्ति का है। चंद्रमा की सिंह राशि में उपस्थिति आपकी स्नेहशीलता को बढ़ाएगी। यदि आप सिंगल हैं, तो आज आप किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आपसी बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का यह सबसे सही समय है। परिवार में माहौल हल्का-फुल्का रहेगा। भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय लेने में उनकी सलाह बहुत काम आएगी।

स्वास्थ्य
आज स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं या त्वचा में कोई इंफेक्शन परेशान कर सकता है। बाहर के खाने से परहेज करें। ऑफिस के काम को घर न लाएं, अन्यथा मानसिक थकान के कारण नींद की समस्या हो सकती है। भारी सामान उठाते समय सावधान रहें, कमर या कंधों में खिंचाव हो सकता है।

आज के लिए ज्योतिषीय गणना और मार्गदर्शन

शुभ रंग: हल्का नीला और सफेद। ये रंग आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएंगे।
शुभ अंक: 2, 7 और 9।

क्या करें:
आज सुबह मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद फूल या मिठाई अर्पित करें।
संभव हो तो किसी जरूरतमंद को चावल या चीनी का दान करें।
अपने वॉलेट में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें, इससे शुक्र की स्थिति मजबूत होगी।

क्या न करें:
आज किसी भी परिस्थिति में अपना आपा न खोएं; गुस्सा आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकता है।
नया कर्ज लेने से आज बचें, क्योंकि उसे चुकाना भविष्य में कठिन हो सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीददारी के लिए आज का दिन टाल दें तो बेहतर होगा।

