    3. | Tula Rashifal 7 March : 7 मार्च को तुला राशि को अटके हुए धन की होगी वापसी, बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस

Tula Rashifal 7 March : 7 मार्च को तुला राशि को अटके हुए धन की होगी वापसी, बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस

07 Mar, 2026

tula rashifal 7 march

7 मार्च 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज का दिन आपकी सुख-सुविधाओं और धन-संपत्ति में वृद्धि करने वाला साबित होगा।

Tula Rashifal 7 March : 7 मार्च 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज का दिन आपकी सुख-सुविधाओं और धन-संपत्ति में वृद्धि करने वाला साबित होगा। विशेष रूप से वे लोग जो लंबे समय से आर्थिक तंगी या फंसे हुए पैसे को लेकर परेशान थे, उन्हें आज बड़ी राहत मिल सकती है।

अटके हुए धन की वापसी
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक सुधार का है। यदि आपने किसी मित्र या रिश्तेदार को उधार दिया था और वह वापस नहीं मिल रहा था, तो आज थोड़ी सी कोशिश करने पर वह पैसा आपके हाथ में आ सकता है। यदि आपका कोई पैसा सरकारी विभाग या किसी पॉलिसी में अटका हुआ था, तो आज वहां से सकारात्मक खबर मिल सकती है।

बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी 
आज आपकी चतुराई और सही नेटवर्किंग की वजह से कमाई के एक से अधिक रास्ते खुल सकते हैं। इससे आपके बैंक बैलेंस में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज आप भविष्य के लिए कोई बड़ी Investment Plan बना सकते हैं, जो आगे चलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में मदद करेगी।

करियर और व्यापार 
ऑफिस में आपकी कूटनीतिक क्षमता की तारीफ होगी। आप अपनी मीठी बातों से मुश्किल क्लाइंट्स को भी मनाने में सफल रहेंगे। पदोन्नति या सैलरी बढ़ने की चर्चा आज शुरू हो सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन 'बंपर मुनाफे' का है। विशेषकर जो लोग लग्जरी आइटम्स, कॉस्मेटिक्स या कपड़ों के व्यापार से जुड़े हैं, उनकी बिक्री में आज गजब का उछाल देखने को मिलेगा।

लव लाइफ और सुख-सुविधाएं 
पैसा आने के साथ ही घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा। आप अपने जीवनसाथी के लिए कोई महंगा उपहार खरीद सकते हैं या किसी शॉपिंग ट्रिप पर जा सकते हैं। आज आप अपने घर की सजावट या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर खर्च कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन स्तर में सुधार होगा।

आज का विशेष मंत्र 
संतुलन ही सफलता की कुंजी है। आज धन आने पर उसे फिजूलखर्ची में न उड़ाएं, बल्कि सही जगह निवेश करने पर ध्यान दें।

आज का विशेष उपाय 
तुला राशि का स्वामी शुक्र है। आज के दिन को और भी प्रभावशाली और समृद्ध बनाने के लिए महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें।

किसी छोटी कन्या को सफेद मिठाई या मिश्री खिलाएं।

लकी कलर: चमकीला सफेद और सिल्वर 

लकी नंबर: 6 और 15

