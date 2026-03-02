Tula Rashifal 4 March : तुला राशि वालों के लिए 4 मार्च बना राजयोग ! सुख-साधनों में होगी वृद्धि और चमकेगी किस्मत की लकीर

तुला राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आपकी राशि में ग्रहों का एक अत्यंत शुभ 'राजयोग' निर्मित हो रहा है, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की वर्षा करेगा।

Tula Rashifal 4 March : तुला राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आपकी राशि में ग्रहों का एक अत्यंत शुभ 'राजयोग' निर्मित हो रहा है, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की वर्षा करेगा। आज का दिन आपके लिए भौतिक सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति का संगम साबित होगा। आज आपकी किस्मत की बंद लकीरें खुलती हुई नजर आएंगी।

सुख-साधनों में वृद्धि

आज का दिन विलासिता और सुख-सुविधाओं के नाम रहेगा। यदि आप लंबे समय से वाहन, मकान या कोई कीमती गैजेट खरीदने का विचार कर रहे थे, तो आज राजयोग के प्रभाव से यह इच्छा पूरी हो सकती है। आपकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएगा और आप खुद पर धन खर्च करेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी कूटनीतिक सोच आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। विरोधियों पर आपकी विजय निश्चित है और आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है। व्यापारियों के लिए आज 'बम्पर मुनाफे' का दिन है। नई पार्टनरशिप या विदेशी संपर्कों से व्यापार को नई गति मिलेगी।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। पुराने निवेशों से अप्रत्याशित लाभ होने के संकेत हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है। एक से अधिक माध्यमों से धन का आगमन होगा, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन

घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। आप साथ मिलकर भविष्य की बड़ी योजनाएं बनाएंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन यादगार रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य

सेहत के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। आप खुद को ऊर्जावान और तनावमुक्त महसूस करेंगे। मानसिक प्रसन्नता के कारण आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। हालांकि, खान-पान में संतुलन बनाए रखें।

आज का विशेष महा-उपाय

राजयोग का पूर्ण लाभ उठाने के लिए आज माता लक्ष्मी को इत्र और सफेद मिठाई अर्पित करें। साथ ही 'ॐ ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' मंत्र का जाप करें। आज सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना आपके आकर्षण और भाग्य को बढ़ाएगा।

शुभ अंक: 6 और 2

शुभ रंग: सफेद, सिल्वर और गुलाबी

