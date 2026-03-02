Tula Rashifal Today 3 march: प्रेम जीवन में खुशखबरी या तनाव? पढ़ें आज की भविष्यवाणी

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 03 Mar, 2026 02:30 AM

तुला राशिफल 3 मार्च 2026 Libra Horoscope 3 march 2026: तुला राशि (Libra) के जातकों के लिए 3 मार्च का दिन रिश्तों, संतुलन और निर्णय क्षमता की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। आप स्वभाव से शांतिप्रिय, आकर्षक व्यक्तित्व वाले और सामंजस्य बनाए रखने में...

तुला राशिफल 3 मार्च 2026 Libra Horoscope 3 march 2026: तुला राशि (Libra) के जातकों के लिए 3 मार्च का दिन रिश्तों, संतुलन और निर्णय क्षमता की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। आप स्वभाव से शांतिप्रिय, आकर्षक व्यक्तित्व वाले और सामंजस्य बनाए रखने में माहिर होते हैं। आज ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से आपके प्रेम जीवन और भावनात्मक स्थिति पर असर डाल सकती है। आइए जानते हैं पूरा राशिफल।

आज का ग्रह प्रभाव

तुला राशि के स्वामी Venus (शुक्र) हैं, जो प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। आज शुक्र की स्थिति आपके रिश्तों में रोमांस और कोमलता ला सकती है। साथ ही Moon (चंद्रमा) की चाल भावनाओं में उतार-चढ़ाव ला सकती है। इसलिए आज आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी।

प्रेम राशिफल: खुशखबरी या तनाव?

यदि आप रिलेशनशिप में हैं:

पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है। कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। हालांकि, छोटी-सी बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें। संवाद खुलकर करें।

यदि आप सिंगल हैं:

किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है। ऑफिस या सोशल सर्कल में आकर्षण बढ़ सकता है। नया रिश्ता शुरू होने के संकेत।

सलाह: जल्दबाजी में कमिटमेंट न करें, पहले समझें फिर आगे बढ़ें।

करियर और कामकाज

ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा। टीमवर्क से सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्यों में लाभ। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। नई डील सोच-समझकर करें।

आर्थिक स्थिति

धन का प्रवाह सामान्य रहेगा। विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। निवेश में सावधानी बरतें। उधार लेन-देन से बचें।

पारिवारिक जीवन

घर का माहौल शांत रहेगा। जीवनसाथी और परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव से बचें। त्वचा या एलर्जी की समस्या हो सकती है। पर्याप्त पानी पिएं। योग और ध्यान लाभकारी रहेगा।

छात्रों के लिए

पढ़ाई में मन लगेगा। कला, डिजाइन और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए दिन शुभ है।

आज का भाग्य प्रतिशत

आज आपका भाग्य लगभग 74% तक आपका साथ देगा।

लकी कलर: गुलाबी

लकी नंबर: 6

शुभ समय: शाम 5:00 से 7:00 बजे तक

शुभ उपाय

माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें।

“ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें।

किसी जरूरतमंद को सुगंधित वस्तु दान करें।

3 मार्च तुला राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव और भावनात्मक संतुलन का दिन है। जहां खुशखबरी के संकेत हैं, वहीं संवेदनशीलता के कारण तनाव भी संभव है। समझदारी और खुला संवाद आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा।