Vaibhav Sooryavanshi vs Sahin Tendulkar : क्यों वैभव सूर्यवंशी की तकनीक में दिखती है सचिन तेंदुलकर की झलक, जानें दोनों की कुंडली में क्या है बड़ी समानताएं

वैभव सूर्यवंशी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, वो भारत भारतीय क्रिकेट नए चमकते सितारें हैं। जिन्होंने अपनी अच्छी बल्लेबाजी से सभी को अपना दीवाना बना दिया है। सोशल मीडिया पर लोग वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर की बहुत ही तुलना कर रहे हैं।

Vaibhav Sooryavanshi vs Sahin Tendulka : वैभव सूर्यवंशी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, वो भारत भारतीय क्रिकेट नए चमकते सितारें हैं। जिन्होंने अपनी अच्छी बल्लेबाजी से सभी को अपना दीवाना बना दिया है। सोशल मीडिया पर लोग वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर की बहुत ही तुलना कर रहे हैं। लोगों का कहा है कि वैभव सूर्यवंशी का इतनी छोटी उमर में इतने जज्बे और निडरता के साथ खेलना। उन्होंने 80 के दशक के सचिन तेंदुलकर की याद दिवाता है। वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर की कुंडली में समानताओं के साथ-साथ ये भी सामान्य है कि दोनों नो ही बहुत ही छोटी उम्र में किक्रेट की दुनिया में अपना नाम कमाया और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगे। तो आइए जानते हैं इन दोनों की समानताओं के बारे में-

सचिन और वैभव दोनों की राशि में है समानता

सचिन और वैभव दोनों में एक समानता यह है कि दोनों की राशि धनु है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की राशि धनु होती है, वह बहुत मेहनती और उत्साह से भरे होते हैं। इनमें बचपन से ही खेलने की भावना कूट-कूट कर भरी हुई होती है। ये लोग अपने किसी भी काम को बहुत लग्न के साथ पूरा करते हैं। इन्हें बहुत अच्छा लीडर माना जाता है। इन लोगों में ये भी एक खास बात देखने को मिलती है कि ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। दोनों की एक ही राशि होने के कारण दोनों का स्वभाव एक जैसा ही लगता है। दोनों का स्वाभाव ही खेल के मैदान में बहुत जोश और ऊर्जा से भरा लगता है लेकिन वैसे ये लोग बहुत शांत और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं।

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ था दोनों का जन्म

वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर दोनों का ही जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। पूर्वाषाढ़ा रचनात्मकता के कारक ग्रह शुक्र का नक्षत्र है। माना जाता है कि इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और ये बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। ये लोग कभी भी किसी काम को अपनी पूरी लग्न के साथ पूरा करते हैं, वे मिलनसार, सहानुभूतिशील होते हैं और दूसरों की समस्याओं को हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं।

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