Vaishakh festival and vrat list 2025: वैशाख माह में धूम मचाएंगे ये व्रत-त्योहार, देखें पूरी List

Vaishakh festival and vrat list 2025: 13 अप्रैल से वैशाख महीना शुरू हो गया है और इसकी समाप्ति 12 मई को होगी। 1 महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार की पूरी सूची जानिए-

Vaishakh festival & vrat list 2025: वैशाख माह हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक महीना माना गया है। जो चैत्र के बाद आता है। इस 1 महीने में गंगा स्नान, दान और जाप का महत्व अत्यधिक है। भगवान विष्णु की पूजा प्रमुख रुप से की जाती है। माना जाता है कि वैशाख महीने में ही त्रेतायुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया और नरसिंह जयंती जैसे पर्व भी इसी पवित्र माह में आते हैं। 13 अप्रैल से वैशाख महीना शुरू हो गया है और इसकी समाप्ति 12 मई को होगी। 1 महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार की पूरी सूची जानिए-

List of fasts and festivals of Vaishakh month 2025 वैशाख महीने के व्रत और त्योहार लिस्ट 2025 -

14 अप्रैल- मेष संक्रांति

16 अप्रैल- विकट संकष्टी चतुर्थी

24 अप्रैल- वरुथिनी एकादशी

25 अप्रैल- प्रदोष व्रत

26 अप्रैल- मासिक शिवरात्रि

27 अप्रैल- वैशाख अमावस्या

29 अप्रैल- परशुराम जयंती

30 अप्रैल- अक्षय तृतीया

1 मई- विनायक चतुर्थी

2 मई- शंकराचार्य जयंती, सूरदास जयंती, रामानुज जयंती

3 मई- गंगा सप्तमी

5 मई- सीता नवमी

8 मई- मोहिनी एकादशी

9 मई- प्रदोष व्रत

11 मई- नरसिंह जयंती

12 मई- बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा व्रत

What to do in the month of Vaishakh वैशाख महीने में क्या करें

सुबह जल्दी उठें।

जल, घड़े, चरु, मिट्टी के बर्तन, सत्तू, शरबत, खीरा, खरबूजा, तरबूज, छाता, जूते, चप्पल का दान करें।

विवाह, मुंडन और जनेऊ जैसे शुभ काम करें।

भूमि पर सोएं।

पवित्र नदियों अथवा सरोवर में स्नान करें। संभव न हो तो घर में ही नहाने के पानी में किसी भी पवित्र नदी का जल डालकर स्नान करें।

What not to do in the month of Vaishakh वैशाख महीने में क्या न करें

जल की बर्बादी न करें।