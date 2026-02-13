Valentine Day Special Astro Tips : वेलेंटाइन डे पर आजमाएं ये 5 ज्योतिषीय उपाय, मजबूत होगा आपका रिश्ता और मिलेगा मनचाहा पार्टनर

Main Menu

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 03:22 PM

वेलेंटाइन डे 14 फरवरी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक खास दिन है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रेम का संबंध शुक्र और चंद्रमा से होता है।

Valentine Day Special Astro Tips : वेलेंटाइन डे 14 फरवरी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक खास दिन है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रेम का संबंध शुक्र और चंद्रमा से होता है। यदि आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं या आप अपने रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हैं, तो इस दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय आपके जीवन में खुशियों की बहार ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं वेलेंटाइन डे के दिन कौन सा उपाय करने से दूर होंगी लव लाइफ में आ रही परेशानियां और कैसे पा सकते हैं अपना खोया हुआ प्यार।

शुक्र देव को करें प्रसन्न 
ज्योतिष में शुक्र को प्रेम और विलासिता का कारक माना जाता है। वेलेंटाइन डे के दिन सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनें। माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर सफेद फूल और इत्र अर्पित करें। इससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है और पार्टनर के साथ चल रहे मनमुटाव दूर होते हैं।

शहद और केसर का प्रयोग 
अगर आपके रिश्ते में अक्सर बहस होती है, तो यह उपाय बहुत कारगर है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती  का पूजन करें। शिवलिंग पर शहद का अभिषेक करें और मंदिर में केसर चढ़ाएं। यह उपाय आपके स्वभाव में मिठास लाता है और रिश्ते की कड़वाहट को खत्म करता है।

और ये भी पढ़े

ओपल या स्फटिक की माला 
यदि आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को और अधिक गहरा करना चाहते हैं तो इस दिन स्फटिक की माला से "ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:" मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो, तो अपने पार्टनर को स्फटिक का बना कोई तोहफा दें। यह आपके बीच के मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूती देता है।

गोला और सात गांठों वाला धागा 
यदि आप अपने प्रेमी/प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं लेकिन बाधाएं आ रही हैं तो एक पीला धागा लें और उसमें सात गांठें लगाएं। इस धागे को केले के पेड़ पर बांध दें और भगवान विष्णु से अपने प्रेम की सफलता की प्रार्थना करें। यह उपाय विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करने में सहायक माना जाता है।

गुलाबी स्फटिक का कमाल
फेंगशुई और ज्योतिष दोनों में ही रोज क्वार्ट्ज को प्रेम का पत्थर माना गया है। वेलेंटाइन डे के दिन अपने बेडरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में दो रोज क्वार्ट्ज हार्ट रखें। यह कमरे की नेगेटिव एनर्जी को हटाकर वहां प्यार और सकारात्मकता भर देता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ


 

