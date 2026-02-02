Main Menu

लव राशिफल 3 फरवरी- पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाईयां हर तरफ बजने लगीं सैकड़ों शहनाईयां

02 Feb, 2026

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम के मामले में उत्साह बना रहेगा। यदि आप सिंगल हैं, तो कार्यस्थल पर किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम के मामले में उत्साह बना रहेगा। यदि आप सिंगल हैं, तो कार्यस्थल पर किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन आपसी समझ बढ़ाने का है। शाम को पार्टनर के साथ लंबी बातचीत भविष्य के फैसलों को आसान बनाएगी।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) वृष राशि के प्रेमियों के लिए आज का दिन स्थिरता लेकर आया है। आपका पार्टनर आज आपकी किसी पुरानी गलती को माफ कर सकता है। रोमांस के लिए दिन का दूसरा भाग बहुत अच्छा है। शादीशुदा लोगों के बीच आज छोटे-मोटे उपहारों का आदान-प्रदान रिश्तों में नई ताजगी लाएगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है। गलतफहमी के कारण लव लाइफ में तनाव हो सकता है। सोशल मीडिया पर किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। सिंगल जातक आज किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आप भावनात्मक रूप से काफी संवेदनशील रहेंगे। आपका पार्टनर आपकी ढाल बनेगा और आपको मानसिक सहारा देगा। प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या साथ में समय बिताने के लिए श्रेष्ठ है। दांपत्य जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) सिंह राशि के जातकों में आज प्यार का जुनून सवार रहेगा। आप अपने पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है। विवाहित लोगों के लिए आज पुराने मतभेद सुलझाने का अवसर है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आपका ध्यान रिश्तों की गहराई और वफादारी पर रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सिंगल लोगों को आज कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उनकी सोच से मेल खाता हो। प्रेम जीवन में आज मर्यादा और सम्मान बना रहेगा।  

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) तुला राशि वालों के लिए आज प्यार के सितारे चमक रहे हैं। आज आप और आपके पार्टनर के बीच का आकर्षण चरम पर होगा। किसी पुरानी मुलाकात का आज फिर से जीवित होना आपके मन को खुश कर देगा। विवाहित जातकों के लिए घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा। काम की व्यस्तता के कारण आप पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे वे नाराज हो सकते हैं। शाम को डिनर डेट पर जाकर स्थिति को संभाला जा सकता है। लव लाइफ में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है।  

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज आपकी लव लाइफ में रोमांच का तड़का लगेगा। आप पार्टनर के साथ किसी साहसिक यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पार्टनर का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन गंभीर बातचीत का है। यदि आप अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो परिवार से बात करने के लिए आज का दिन अच्छा है। लव पार्टनर के साथ किसी बात पर असहमति हो सकती है, जिसे समझदारी से सुलझाएं।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग जबरदस्त रहेगी। आप दोनों मिलकर किसी सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए आज पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) मीन राशि के प्रेमियों के लिए आज का दिन सपनों जैसा होगा। आपका पार्टनर आपको बहुत अधिक महत्व देगा, जिससे आप विशेष महसूस करेंगे। विवाहित जीवन में रोमांस की वापसी होगी। यदि आप अकेले हैं, तो आज आपकी तलाश खत्म हो सकती है।

