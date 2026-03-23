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Ram Navami 2026 : राम जी के जन्म से पहले घर ले आएं ये 5 चीजें, लक्ष्मी जी खुद चलकर आएंगी आपके द्वार

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 10:51 AM

vastu tips for ram navami

चैत्र नवरात्रि की पूर्णाहुति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव, राम नवमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। साल 2026 में राम नवमी का यह पावन दिन न केवल आध्यात्मिक शांति, बल्कि घर में सुख-संपन्नता लाने का भी एक...

Vastu tips for Ram Navami : चैत्र नवरात्रि की पूर्णाहुति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव, राम नवमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। साल 2026 में राम नवमी का यह पावन दिन न केवल आध्यात्मिक शांति, बल्कि घर में सुख-संपन्नता लाने का भी एक स्वर्णिम अवसर है। शास्त्रों के अनुसार, श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, और जहां प्रभु राम का वास होता है, वहां धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती हैं। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञों का मानना है कि राम जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे से पूर्व घर में कुछ विशेष मंगलकारी वस्तुओं को स्थापित करना दरिद्रता का नाश करता है और बंद पड़े भाग्य के ताले खोल देता है। मान्यता है कि राम नवमी के दिन विधि-विधान से लाई गई ये वस्तुएं घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर साक्षात महालक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आइए जानते हैं, वे कौन सी 5 चीजें हैं जो इस राम नवमी आपके घर को खुशियों से भर देंगी।

पीला ध्वज
भगवान राम को 'पीला' रंग अत्यंत प्रिय है। राम नवमी से पहले एक सुनहरी किनारी वाला पीला ध्वज घर लाएं और उसे घर की छत के उत्तर-पूर्वी कोने में लगाएं। मान्यता है कि जिस घर पर प्रभु राम का ध्वज लहराता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पातीं और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है।

चांदी का सिक्का 
धन की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा चांदी का सिक्का खरीदें जिस पर राम दरबार की आकृति बनी हो। राम जन्मोत्सव के समय इस सिक्के का पूजन करें और बाद में इसे अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय आर्थिक तंगी को दूर कर धन के नए स्रोत खोलता है।

केसर और चंदन
प्रभु राम के श्रृंगार और तिलक के लिए शुद्ध केसर और पीला चंदन घर लाएं। राम नवमी के दिन इसी का तिलक भगवान को लगाएं और स्वयं भी लगाएं। केसर सौभाग्य का प्रतीक है और चंदन मन को शीतलता देता है। कहा जाता है कि केसर की खुशबू से घर का वातावरण शुद्ध होता है, जिससे महालक्ष्मी आकर्षित होती हैं।

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तुलसी का पौधा
तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु और उनके अवतार श्री राम की पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आपके घर में तुलसी नहीं है, तो राम नवमी से पहले रामा तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। सुबह-शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और परिवार में प्रेम बना रहता है।

पारद या पीतल का शंख
शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। राम नवमी पर एक नया शंख घर लाना अत्यंत शुभ है। राम जी के जन्म की आरती के समय इस शंख को बजाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख-संपन्नता का आगमन होता है।

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