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Virgo Horoscope 20 march 2026: कन्या राशि वालों के धन, नौकरी और रिश्तों पर क्या असर डालेंगे ग्रह

Edited By Updated: 20 Mar, 2026 02:10 AM

virgo horoscope 20 march 2026

Kanya Rashifal 20 march 2026 आज का कन्या राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके सप्तम भाव (साझेदारी और संबंध) और दशम भाव (करियर)...

Kanya Rashifal 20 march 2026 आज का कन्या राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति आपके सप्तम भाव (साझेदारी और संबंध) और दशम भाव (करियर) को सक्रिय कर रही है। इसका सीधा असर आपके धन, नौकरी और रिश्तों पर पड़ेगा। यह दिन आपको कई अवसर देगा, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने ला सकता है। ऐसे में संतुलन और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी है।

ग्रह गोचर का प्रभाव
आज सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि की स्थिति आपके जीवन में गहरे बदलाव का संकेत दे रही है। सूर्य करियर में पहचान और नेतृत्व क्षमता देगा। शनि अनुशासन और मेहनत की परीक्षा लेगा। शुक्र रिश्तों में मधुरता लाएगा। चंद्रमा भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करेगा। यह ग्रह स्थिति बताती है कि आज आपको हर क्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत है।

धन और आर्थिक स्थिति
आर्थिक मामलों में आज का दिन संतुलित लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ है।

सकारात्मक संकेत:
आय में वृद्धि के योग। 
पुराने निवेश से लाभ। 
रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना। 

नकारात्मक संकेत:
अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। 
गलत निवेश से नुकसान हो सकता है। 

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सलाह:
बजट बनाकर चलें। 
निवेश से पहले अच्छी तरह सोचें। 
अनावश्यक खर्चों से बचें। 
यदि आप समझदारी से काम लेते हैं, तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

नौकरी और करियर
करियर के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण है।

सकारात्मक पक्ष:
नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 

चुनौतियां:
काम का दबाव बढ़ सकता है। सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। 

क्या करें:
समय पर काम पूरा करें। 
ऑफिस राजनीति से दूर रहें। 
धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। 
व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। नए अवसर मिल सकते हैं और बिजनेस का विस्तार हो सकता है।

रिश्ते और प्रेम जीवन
रिश्तों के मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।

प्रेम जीवन:
पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। रिश्ते में समझ और विश्वास मजबूत होगा। 

चुनौतियां:
छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। गलतफहमी रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। 

सलाह:
खुलकर संवाद करें।  
पार्टनर की भावनाओं को समझें। 
विवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है।

संभावित समस्याएं:
पाचन से जुड़ी परेशानी। 
तनाव और थकान। 

क्या करें:
संतुलित आहार लें। 
योग और ध्यान करें। 
पर्याप्त आराम करें। 
स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आज भारी पड़ सकता है।

छात्रों और युवाओं के लिए
छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत करने का है।
पढ़ाई में ध्यान लगाना जरूरी है। 
प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रयास बढ़ाएं। 
युवाओं के लिए यह समय करियर को लेकर गंभीर निर्णय लेने का है।

आज का गुडलक
लकी रंग: हरा
लकी नंबर: 5
लकी समय: सुबह 10:00 से 12:00 बजे
लकी दिशा: उत्तर

शुभ उपाय (Upay)
गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। 
“ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें। 
हरी सब्जियों का दान करें। 
इन उपायों से बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी।

आज की सावधानियां
जल्दबाजी में निर्णय न लें। 
अनावश्यक खर्चों से बचें। 
रिश्तों में अहंकार न लाएं। 
स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। 

20 मार्च 2026 का दिन कन्या राशि वालों के लिए अवसर और सतर्कता दोनों लेकर आया है। जहां एक ओर धन, नौकरी और रिश्तों में सुधार के संकेत हैं, वहीं दूसरी ओर गलत निर्णय नुकसान का कारण बन सकता है। यदि आप धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह दिन आपके लिए सफलता और संतुलन लेकर आएगा। 

आज का मंत्र: “सोच-समझकर लिया गया हर निर्णय सफलता दिलाता है।”

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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