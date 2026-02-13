Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Vrishchik Rashifal 14 February : रिश्तों में आएगी मिठास या होगी परीक्षा ? जानें 14 फरवरी का वृश्चिक राशिफल

Vrishchik Rashifal 14 February : रिश्तों में आएगी मिठास या होगी परीक्षा ? जानें 14 फरवरी का वृश्चिक राशिफल

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 02:06 PM

vrishchik rashifal 14 february

Aaj Ka Vrishchik Rashifal : 14 फरवरी 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भावनाओं के एक गहरे महासागर की तरह होने वाला है। मंगल के स्वामित्व वाली इस राशि के लोग अपनी तीव्रता और जुनून के लिए जाने जाते हैं। आज के दिन ग्रहों की स्थिति आपसे एक साथ...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Aaj Ka Vrishchik Rashifal : 14 फरवरी 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भावनाओं के एक गहरे महासागर की तरह होने वाला है। मंगल के स्वामित्व वाली इस राशि के लोग अपनी तीव्रता और जुनून के लिए जाने जाते हैं। आज के दिन ग्रहों की स्थिति आपसे एक साथ दो सवाल पूछ रही है: क्या आप अपने रिश्तों में वह मिठास घोल पाएंगे जिसके आप हकदार हैं या फिर आज का दिन आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेगा ? आइए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 14 फरवरी का विस्तृत लेखा-जोखा देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन वैलेंटाइन डे के अवसर पर विशेष रूप से संवेदनशील रहेगा।

यदि आप अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार हैं और पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं तो आज का दिन आपके रिश्ते में एक नई जान फूंक सकता है। आपकी राशि में चंद्रमा की स्थिति आज आपको थोड़ा भावुक बनाएगी, जिससे आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। एक छोटा सा सरप्राइज भी आपके पार्टनर के दिल में आपकी जगह को और गहरा कर देगा। वृश्चिक राशि के जातकों में पजेसिवनेस और शक करने की प्रवृत्ति कभी-कभी हावी हो जाती है। आज ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले सकता है। हो सकता है कि पार्टनर की कोई बात आपको चुभ जाए या उनके अतीत की कोई चर्चा सामने आ जाए। यहां आपकी परीक्षा यह है कि आप क्रोध करते हैं या शांति से संवाद करते हैं।

करियर और कार्यक्षेत्र
पेशेवर मोर्चे पर वृश्चिक राशि के जातक आज काफी ऊर्जावान और फोकस्ड रहेंगे। आपकी तरक्की से जलने वाले कुछ लोग आज आपके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं लेकिन आपकी छठी इंद्री आपको पहले ही सचेत कर देगी। आज आप उन कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे जो पिछले कई दिनों से अटके हुए थे। रिसर्च, जासूसी, इंजीनियरिंग या हीलिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियां लेकर आएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर में एक बड़ा मोड़ ला सकती है। आज अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और काम पूरा होने के बाद ही उसका खुलासा करें।

आर्थिक स्थिति
धन के मामले में आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। वैलेंटाइन डे और सामाजिक मेलजोल के कारण आज आपकी जेब पर थोड़ा बोझ बढ़ सकता है। उपहारों और विलासिता पर खर्च होने के योग हैं। यदि आपने पहले कभी जमीन या बीमा में निवेश किया था, तो आज उससे जुड़ा कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आज किसी को भी बड़ी राशि उधार न दें, वरना उसके वापस आने की संभावना बहुत कम रहेगी।

स्वास्थ्य
वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने की आवश्यकता है। रिश्तों की उथल-पुथल या काम के दबाव के कारण आपको सिरदर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। साथ ही, नुकीली चीजों या आग से थोड़ा बचकर रहें। शाम के समय ध्यान  या गहरी सांस लेने वाले व्यायाम आपको पुनर्जीवित कर देंगे।

वृश्चिक राशि के लिए आज का विशेष सफलता सूत्र
आज आपके लिए भाग्य का द्वार आपकी वाणी के संयम में छिपा है। वृश्चिक राशि के लोग जब बोलते हैं, तो बहुत प्रभावशाली या बहुत तीखा बोलते हैं। आज आपको अपनी वाणी में शहद घोलने की जरूरत है।

आज के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

हनुमान जी की आराधना: आज हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपके भीतर का डर और नकारात्मकता समाप्त होगी।
लाल फूल का दान: यदि रिश्तों में तनाव है, तो किसी मंदिर में लाल गुलाब या लाल फूल अर्पित करें।
मछलियों को दाना: मानसिक शांति और धन लाभ के लिए किसी तालाब में मछलियों को दाना या आटे की गोलियां डालें।

भाग्यशाली रंग: गहरा लाल, नारंगी और काला ।
भाग्यशाली अंक: 9, 18 और 27।
भाग्यशाली दिशा: दक्षिण

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!