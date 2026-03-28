Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Weekly Love rashifal (30.03.2026 से 05.04.2026): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

Weekly Love rashifal (30.03.2026 से 05.04.2026): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 02:51 PM

weekly love rashifal

Weekly Love rashifal (30.03.2026 से 05.04.2026): प्यार, रिश्ते और भावनाएं जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। नया सप्ताह आपके लव लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएगा? क्या रिश्तों में मिठास बढ़ेगी या कुछ चुनौतियां सामने आएंगी? आइए जानते हैं सभी 12...

Weekly Love rashifal (30.03.2026 से 05.04.2026): प्यार, रिश्ते और भावनाएं जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। नया सप्ताह आपके लव लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएगा? क्या रिश्तों में मिठास बढ़ेगी या कुछ चुनौतियां सामने आएंगी? आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल।

30 मार्च से 05 अप्रैल 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए रोमांस और नए रिश्तों की शुरुआत लेकर आ रहा है। कुछ राशियों को धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है।

याद रखें: प्यार में विश्वास और संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।

मेष (Aries)
इस सप्ताह आपके रिश्ते में जोश और रोमांस बना रहेगा। सिंगल लोगों के जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
लव टिप: गुस्से पर कंट्रोल रखें
लकी डे: मंगलवार

वृषभ (Taurus)
रिश्तों में स्थिरता आएगी। पार्टनर के साथ भरोसा मजबूत होगा। हालांकि, छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है।
लव टिप: खुलकर बातचीत करें
लकी डे: शुक्रवार

मिथुन (Gemini)
यह सप्ताह नए रिश्तों की शुरुआत के लिए अनुकूल है। सिंगल लोगों को प्रपोजल मिल सकता है। कम्युनिकेशन आपकी ताकत बनेगा।
लव टिप: अपने दिल की बात जरूर कहें
लकी डे: बुधवार

कर्क (Cancer)
भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पार्टनर को समझने की कोशिश करें। पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं।
लव टिप: धैर्य रखें
लकी डे: सोमवार

सिंह (Leo)
रिश्तों में रोमांच और खुशी बनी रहेगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। प्यार में मजबूती आएगी।
लव टिप: सरप्राइज प्लान करें
लकी डे: रविवार

कन्या (Virgo)
रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। गलतफहमियों को समय रहते दूर करें। सिंगल लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है।
लव टिप: ज्यादा सोचने से बचें
लकी डे: बुधवार

तुला (Libra)
यह सप्ताह आपके लिए बेहद रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने के कई मौके मिलेंगे। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
लव टिप: अपने भाव व्यक्त करें
लकी डे: शुक्रवार

वृश्चिक (Scorpio)
पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। संयम और समझदारी से काम लें। रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करें।
लव टिप: ईगो से दूर रहें
लकी डे: मंगलवार

धनु (Sagittarius)
लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सिंगल लोगों के लिए यह समय खास हो सकता है। रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी।
लव टिप: खुले दिल से प्यार जताएं
लकी डे: गुरुवार

मकर (Capricorn)
काम के कारण रिश्तों को समय कम दे पाएंगे। पार्टनर की भावनाओं को समझना जरूरी है। थोड़ा समय निकालें।
लव टिप: बैलेंस बनाएं
लकी डे: शनिवार

कुंभ (Aquarius)
रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। सिंगल लोग किसी खास से मिल सकते हैं।
लव टिप: सच्चाई बनाए रखें
लकी डे: शनिवार

मीन (Pisces)
यह सप्ताह आपके लिए बेहद खास रहेगा। प्यार में गहराई आएगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा।
लव टिप: दिल की सुनें
लकी डे: गुरुवार

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!