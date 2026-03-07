Weekly numerology (09.03.2026 से 15.03.2026): जन्म तिथि से जानिए आपके लिए कितना शुभ रहेगा यह सप्ताह

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Mar, 2026 11:35 AM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। सोमवार के दिन अपने किसी अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में उसका लाभ मिल सके। सप्ताह के मध्य में कार्यक्षेत्र में समय अच्छा व्यतीत होगा। आप अपने काम को समय पर पूरा कर पाएंगे और मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के भी योग बन सकते हैं। सप्ताह के अंत में कुछ उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। शुक्रवार के दिन थोड़ा सावधानी रखें। बेकार के दिखावे में आकर कोई निवेश न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जीवनसाथी के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा, लेकिन निजी जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखेंगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल दें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण बाद में पछताना पड़े। बेकार के विवाद और झगड़ों से दूर रहें। मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्य भी पूरे हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सप्ताह के अंत में थोड़ा सावधानी रखें और किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते समय विशेष ध्यान दें।
उपाय:- यथासंभव शिवलिंग पर जल अभिषेक करते रहें। जल का अपव्यय न करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार के दिन अहंकार में आकर कोई ऐसा निर्णय न लें, जिससे बाद में पछताना पड़े। सूझबूझ के साथ लिया गया निर्णय आपको सफलता दिला सकता है। मंगलवार का दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में धन लाभ की संभावना बन सकती है। सप्ताह के अंत में विदेश से जुड़े कार्यों से लाभ हो सकता है, लेकिन किसी भी अनैतिक कार्य से बचें। विवाह योग्य जातकों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा।
उपाय:- पीपल के वृक्ष की सेवा करें। बृहस्पतिवार का व्रत करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहू देव करते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में पुलिस या कानूनी मामलों से दूरी बनाकर रखें। छोटे भाई-बहनों के साथ अनबन हो सकती है। कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता बनी रहेगी, जिससे दिनचर्या व्यस्त रहेगी। बोलचाल के दौरान अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। भावनाओं में आकर किसी को अपनी निजी बातें न बताएं। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मॉडर्न आर्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।
उपाय :- कोई खराब विद्युत उपकरण घर में न रखें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। मूलांक 5 वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी पुराने कार्य को पूरा करने में लगे रहेंगे। अपने स्वभाव में क्रोध को स्थान न दें, अन्यथा परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। सप्ताह के मध्य का समय भी सामान्य रहेगा। आप किसी नए कार्य को शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। सप्ताह के अंत में भी कुछ उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी तो कभी आप निराश महसूस कर सकते हैं। बेकार के दिखावे और बहकावे में आकर कोई कार्य न करें। हालांकि जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और निजी जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है।
उपाय:- दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा मां की प्रतिमा पर पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाएं।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। मूलांक 6 वालों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। हालांकि उतावलेपन में आकर कोई निर्णय लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में कार्यक्षेत्र में अधिक व्यस्तता रहेगी। किसी नए कार्य की जिम्मेदारी आपको व्यस्त रख सकती है। त्वचा से संबंधित समस्या उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए समय पर चिकित्सकीय सलाह लें। सप्ताह के अंत में भी कुछ उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। शुक्रवार का दिन फैशन और डिजाइन से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा। विवाह योग्य जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं।
उपाय:- जीवनसाथी के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें। इत्र का इस्तेमाल करें।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार का दिन थोड़ा थकान भरा महसूस हो सकता है। पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन बेकार के विवादों से दूर रहें। मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं और सरकारी लाभ मिलने की संभावना भी है। सप्ताह के मध्य में समय सामान्य रहेगा। मन कभी परेशान रहेगा तो कभी उत्साहित महसूस करेगा। शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और विदेश से जुड़े कार्यों से लाभ मिल सकता है।
उपाय:- कानों में सोना धारण करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। सोमवार के दिन बेकार के झगड़ों से दूर रहें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में कार्यों की अधिकता बनी रहेगी, जिससे आप निजी जीवन पर कम ध्यान दे पाएंगे। जीवनसाथी के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत में समय अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग बन सकते हैं और आप निजी जीवन पर भी ध्यान दे पाएंगे।
उपाय:- शनि चालीसा का पाठ करें। घर में कोई जंग लगी हुई लोहे की वस्तु न रखें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। मूलांक 9 वालों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। सप्ताह की शुरुआत का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पुलिस या प्रशासन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में कार्यक्षेत्र में समय अच्छा व्यतीत होगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपके कार्य पूरे हो सकते हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में बेकार के दिखावे में आकर कोई निर्णय न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है।
उपाय:- हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार का व्रत करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट – www.gurukulastro.com