BJP नेता के खेत में मिली अफीम! मचा हड़कंप, पार्टी ने तुरंत किया सस्पेंड

दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा किसान मोर्चा के एक नेता के खेत में करीब डेढ़ एकड़ में फैली अफीम की अवैध खेती का खुलासा हुआ है। पुलिस की छापेमारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौके पर पहुंचे, जिससे वहां राजनीतिक तनाव बढ़ गया।

नेशनल डेस्क: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। समोदा गांव में भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता के खेत में बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती (Opium Cultivation) मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।

छापेमारी और अवैध खेती का पर्दाफाश

जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि समोदा गांव में चोरी-छिपे अफीम उगाई जा रही है। 6 मार्च को पुलिस की टीम ने जब खेत में छापा मारा, तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए। लगभग डेढ़ एकड़ जमीन पर अफीम की फसल लहलहा रही थी। यह खेत भाजपा किसान मोर्चा से जुड़े एक नेता का बताया जा रहा है। अवैध अफीम की खेती मिलने के बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने अफीम के पौधों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दौरा और भारी हंगामा

अफीम की खेती की खबर मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौके पर पहुंच गए। उनके पहुंचने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण भी खेत की ओर बढ़ने लगे। सुरक्षा कारणों से जब पुलिस ने भीड़ को खेत के अंदर जाने से रोका, तो ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान हल्की झूमाझटकी की स्थिति भी निर्मित हुई। तनाव को देखते हुए गांव और खेत के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

भाजपा का बचाव और 'अधिया' का तर्क

मामले में घिरने के बाद भाजपा नेताओं की ओर से सफाई सामने आई है। उनका दावा है कि उन्हें इस अवैध खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को 'अधिया' (बटाई) पर खेती के लिए दिया गया था। भाजपा ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए संबंधित नेता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत दिए हैं।