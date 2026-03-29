Weekly Tarot Horoscope (29th march-4th April): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष राशि- इस सप्ताह मेष राशि वालों के साहस में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी नई योजनाओं को वरिष्ठों की सराहना मिलेगी। सप्ताह के मध्य में पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं।

मेष राशि- इस सप्ताह मेष राशि वालों के साहस में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी नई योजनाओं को वरिष्ठों की सराहना मिलेगी। सप्ताह के मध्य में पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन वाणी पर संयम रखें। व्यापारियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। छात्रों को एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। सप्ताहांत में परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: लाल

शुभ दिशा: पूर्व

शुभ अंक: 9



वृष राशि- वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा। सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति की सूचना मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, विशेषकर खान-पान का ध्यान रखें। अपनी रचनात्मकता का प्रयोग कार्यक्षेत्र में करें, सफलता निश्चित है।

उपाय: शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं।

शुभ रंग: सफेद

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

शुभ अंक: 6



मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संवाद और संपर्कों का है। आपकी संचार कला से बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। नए व्यापारिक अनुबंध होने की संभावना है। छात्रों के लिए समय अनुकूल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। सप्ताहांत में थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, योग का सहारा लें। निवेश के लिए सप्ताह का मध्य भाग सबसे उत्तम है।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।

शुभ रंग: हरा

शुभ दिशा: पश्चिम

शुभ अंक: 5



कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू खर्चों के कारण बजट बिगड़ सकता है, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। किसी धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। संपत्ति खरीदने का विचार बना रहे हैं तो कागजात अच्छी तरह जांच लें। मन को शांत रखें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ दिशा: उत्तर

शुभ अंक: 2



सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह 'राजयोग' जैसा प्रभाव देगा। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और मान-सम्मान में इजाफा होगा।

उपाय: प्रतिदिन उगते सूर्य को अर्घ्य दें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

शुभ अंक: 1



कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। ऑफिस में काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है। अति-आत्मविश्वास में आकर कोई बड़ा फैसला न लें, दूसरों की सलाह को सुनें। व्यापार में उधारी देने से बचें। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। किसी पुराने विवाद के सुलझने से राहत मिलेगी। सप्ताहांत में परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। बजट का ध्यान रखें, अचानक खर्च आ सकते हैं।

उपाय: बुधवार को श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: हल्का हरा

शुभ दिशा: उत्तर

शुभ अंक: 5



तुला राशि- तुला राशि के युवाओं के लिए यह सप्ताह स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, जो आपके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। कला और संगीत से जुड़े लोगों को बड़ी पहचान मिल सकती है। कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं।

उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें।

शुभ रंग: क्रीम

शुभ दिशा: पश्चिम

शुभ अंक: 7



वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह जुनून और नई संभावनाओं का है। पुराने रिश्तों में फिर से नई ऊर्जा आएगी। कार्यक्षेत्र में आपके गुप्त शत्रु परास्त होंगे। व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें वरना करीबी मित्रों से मनमुटाव हो सकता है। कोई नया शौक विकसित करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।

उपाय: मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ दिशा: दक्षिण

शुभ अंक: 9



धनु राशि- धनु राशि वालों को इस सप्ताह अपने क्रोध और उत्तेजना पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। कार्यक्षेत्र में विवादों से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। व्यापार में मध्यम लाभ होगा। परिवार के बड़ों का मार्गदर्शन आपके काम आएगा। छात्रों को पढ़ाई में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। सप्ताहांत में कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है।

उपाय: चने की दाल का दान करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

शुभ अंक: 3



मकर राशि- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा। करियर में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आपके दबदबे में वृद्धि होगी और लोग आपकी राय का सम्मान करेंगे। अचल संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य को लेकर कोई पुरानी चिंता खत्म होगी। व्यापारियों के लिए नया निवेश फलदायी रहेगा। संतान की शिक्षा को लेकर चली आ रही चिंता दूर होगी। अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाएं।

उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: नीला

शुभ दिशा: दक्षिण

शुभ अंक: 8



कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह 'करियर ब्लास्ट' जैसा होगा। नए प्रोजेक्ट्स और बड़ी कंपनियों से ऑफर मिलने के योग हैं। आपकी रचनात्मक सोच आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। छात्रों को शोध कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और पर्याप्त नींद लें। यात्रा के दौरान कीमती सामान का ध्यान रखें।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

शुभ अंक: 4



मीन राशि- मीन राशि के छात्रों के लिए यह गोल्डन वीक है। पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी। करियर के लिहाज से भी समय उन्नतिदायक है। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र के सहयोग से नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा। दान-पुण्य के कार्यों में सहभागी बनेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आंखों की देखभाल करें। आपकी उदारता से समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी।

उपाय: मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं।

शुभ रंग: केसरिया

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

शुभ अंक: 3

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