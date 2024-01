Ramayana Tour In Sri Lanka: अद्भुत है श्रीलंका की रामायण यात्रा

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ramayana Places To See In Sri Lanka: मुनेश्वर मंदिर (चिला) रावण का शक्ति प्रदाता तीर्थ स्थल कहलाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रावण भगवान शिव की आराधना किया करता था और दैवी शक्तियां प्राप्त करता था। लंका के वैभव और सम्पन्नता में इस स्थान का विशेष महत्व है।