Work From Home वालों के लिए जरूरी वास्तु टिप्स, बढ़ेगी तरक्की

Work From Home Vastu Tips :आज के समय में वर्क फ्रॉम होम केवल एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। लेकिन घर के माहौल में ऑफिस जैसी एकाग्रता और ऊर्जा बनाए रखना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे आसपास की ऊर्जा हमारे...

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Work From Home Vastu Tips :आज के समय में वर्क फ्रॉम होम केवल एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। लेकिन घर के माहौल में ऑफिस जैसी एकाग्रता और ऊर्जा बनाए रखना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे आसपास की ऊर्जा हमारे काम की गुणवत्ता और करियर की ग्रोथ को सीधे प्रभावित करती है। यदि आप घर से काम कर रहे हैं और आपको थकान, मानसिक तनाव या करियर में रुकावट महसूस हो रही है, तो इसका कारण आपके वर्कस्पेस का वास्तु दोष हो सकता है।



दिशा का चुनाव

वास्तु में दिशाओं का विशेष महत्व है। गलत दिशा में बैठकर काम करने से एकाग्रता में कमी आती है। घर के उत्तर या उत्तर-पूर्व कोने को काम के लिए सबसे शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, जो नए अवसरों और धन के आगमन को प्रेरित करती है। यदि आप मार्केटिंग या सेल्स में हैं, तो पश्चिम दिशा आपके लिए लाभदायक हो सकती है क्योंकि यह लाभ और प्राप्ति की दिशा है।



दक्षिण की ओर पीठ न करें: काम करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। कभी भी दक्षिण की ओर मुंह करके न बैठें, इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है।





वर्क डेस्क कैसा हो ?

आपकी टेबल केवल फर्नीचर का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी सफलता का आधार है।



वास्तु के अनुसार, आपकी टेबल आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। एल-शेप या गोल मेज से बचें, क्योंकि ये ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती हैं।



लकड़ी की टेबल सबसे अच्छी मानी जाती है। कांच या धातु की टेबल से बचना चाहिए क्योंकि ये अस्थिरता पैदा करती हैं।



सफाई: टेबल पर कबाड़, पुराने बिल या फालतू कागजात न रखें। अव्यवस्थित टेबल मस्तिष्क में भी भ्रम पैदा करती है।



बैठने का तरीका और कुर्सी

आपकी कुर्सी न केवल आरामदायक होनी चाहिए, बल्कि वास्तु के अनुकूल भी होनी चाहिए। आपकी कुर्सी के पीछे एक ठोस दीवार होनी चाहिए। खिड़की के सामने पीठ करके न बैठें, इससे आत्मविश्वास में कमी आती है। अगर पीछे दीवार न हो, तो वहां एक ऊंचा पर्दा लगा दें। तरक्की के लिए ऊंचे बैक वाली कुर्सी का चुनाव करें। यह आपको बेहतर सपोर्ट और करियर में स्थिरता प्रदान करती है।



रोशनी और वेंटिलेशन

अंधेरे या कम रोशनी वाले कमरे में काम करने से नकारात्मक ऊर्जा और आलस्य बढ़ता है। कोशिश करें कि आपके वर्कस्पेस में प्राकृतिक रोशनी आए। ताजी हवा और रोशनी से 'प्राण ऊर्जा' का संचार होता है। यदि आप डेस्क लैंप का उपयोग करते हैं, तो उसे टेबल के दक्षिण-पूर्व कोने में रखें। यह अग्नि की दिशा है, जो ऊर्जा और उत्साह बढ़ाती है।





रंगों का चयन

रंग हमारे मनोविज्ञान और कार्यक्षमता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दीवारों के लिए इन रंगों का चुनाव करें। ये मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करते हैं।

हल्का हरा: हरा रंग विकास का प्रतीक है। यह आंखों को सुकून देता है और रचनात्मकता बढ़ाता है।

गहरे रंगों से बचें: काले, गहरे नीले या लाल रंग का अधिक प्रयोग वर्कस्पेस में न करें, क्योंकि ये तनाव या आक्रामकता बढ़ा सकते हैं।



इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का स्थान

लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य गैजेट्स आज के काम का अभिन्न हिस्सा हैं। बिजली के उपकरणों को हमेशा टेबल के दक्षिण-पूर्व हिस्से में रखना चाहिए। उलझे हुए बिजली के तार वास्तु दोष पैदा करते हैं और मानसिक उलझन का कारण बनते हैं। इन्हें हमेशा व्यवस्थित करके रखें।

