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आदित्य धर ने प्रभास को बताया ‘लीजेंड’, दिल से की सुपरस्टार की तारीफ

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 06:08 PM

aditya dhar prabhas legend comment dhurandhar 2

फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं सुपरस्टार Prabhas। इसी बीच फिल्म ‘धुरंधर 2’ के डायरेक्टर Aditya Dhar ने उन्हें “लीजेंड” कहकर बड़ी तारीफ कर दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस और चर्चा दोनों तेज हो गई हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।   फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं सुपरस्टार Prabhas। इसी बीच फिल्म ‘धुरंधर 2’ के डायरेक्टर Aditya Dhar ने उन्हें “लीजेंड” कहकर बड़ी तारीफ कर दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस और चर्चा दोनों तेज हो गई हैं।

रिव्यू के बीच आया बड़ा मोड़
जानकारी के मुताबिक, इस हफ्ते की शुरुआत में निर्देशक Sandeep Reddy Vanga ने प्रभास के साथ मिलकर ‘धुरंधर 2’ देखी और सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन शेयर किए। इसी बातचीत के दौरान Aditya Dhar ने प्रभास के लिए “लीजेंड” शब्द का इस्तेमाल किया, जिसने पूरे मामले को एक अलग ही चर्चा में बदल दिया।

‘लेजेंड’ कहकर बढ़ा सम्मान
आदित्य धर की यह टिप्पणी सिर्फ एक साधारण तारीफ नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे इंडस्ट्री में Prabhas के बढ़ते कद और पैन इंडिया स्टारडम के रूप में देखा जा रहा है। फैंस का कहना है कि यह बयान दिखाता है कि आज प्रभास सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में एक “ब्रांड” बन चुके हैं।

पैन इंडिया सुपरस्टार की मजबूत पकड़
Prabhas ने पिछले कुछ सालों में अपने करियर में कई बड़े बदलाव किए हैं। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ साउथ बल्कि पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। उनकी पॉपुलैरिटी का असर अलग-अलग भाषाओं में साफ देखा जा सकता है, जिससे पैन इंडिया सिनेमा का ट्रेंड और मजबूत हुआ है।

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आने वाली बड़ी फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रभास के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें ‘स्पिरिट’, ‘फौजी’, ‘कल्कि 2’ और ‘सालार 2’ जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में उनका स्टारडम और भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

 

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