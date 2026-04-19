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अजय देवगन ने ‘राजा शिवाजी’ को दिया समर्थन, रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म को लेकर बढ़ा उत्साह

Edited By Updated: 19 Apr, 2026 04:00 PM

ajay devgn supports raja shivaji ahead of release

अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया है, जिससे फिल्म के प्रति उत्साह और बढ़ गया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का हिंदी गाना ‘छत्रपति’ शेयर करते हुए रितेश देशमुख की सराहना की और शुभकामनाएं दीं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। फिल्म राजा शिवाजी की रिलीज जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, दर्शकों में इसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इस ऐतिहासिक फिल्म को Riteish Deshmukh ने डायरेक्ट किया है, साथ ही उन्होंने इसमें अभिनय, लेखन और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी भी संभाली है। यह फिल्म जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले बनी है और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन व उनकी विरासत पर आधारित है।

अजय देवगन का समर्थन और प्रतिक्रिया
अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया है, जिससे फिल्म के प्रति उत्साह और बढ़ गया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का हिंदी गाना ‘छत्रपति’ शेयर करते हुए रितेश देशमुख की सराहना की और शुभकामनाएं दीं। अजय देवगन ने अपने संदेश में भावनात्मक अंदाज में फिल्म टीम को सलाम किया।

तान्हाजी कनेक्शन और ऐतिहासिक भाव
अजय देवगन, जिन्होंने पहले तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े ऐतिहासिक किरदारों पर आधारित फिल्म में काम किया था, उन्होंने उसी भावना के साथ राजा शिवाजी को सपोर्ट किया। उनके इस कदम को फैंस ने भी सकारात्मक रूप में लिया है।

ट्रेलर रिलीज डेट और दर्शकों की उम्मीदें
फिल्म का ट्रेलर 20 अप्रैल को भव्य स्तर पर रिलीज किया जाएगा। इसमें दर्शकों को हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष की झलक देखने को मिलेगी, जिसे बड़े स्तर पर प्रस्तुत किया गया है।

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स्टारकास्ट और बड़े नामों की मौजूदगी
इस फिल्म में हिंदी और मराठी सिनेमा के कई बड़े कलाकार शामिल हैं। इनमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनिलिया देशमुख और Riteish Deshmukh प्रमुख रूप से नजर आएंगे।

प्रोडक्शन और रिलीज डिटेल्स
फिल्म को जियो स्टूडियोज प्रस्तुत कर रहा है और इसका निर्माण मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले हुआ है। इसे ज्योति देशपांडे और जिनिलिया देशमुख ने प्रोड्यूस किया है। यह भव्य ऐतिहासिक फिल्म 1 मई 2026 को मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो भारत के इतिहास को भव्य पैमाने पर पेश करने का वादा करती है।

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