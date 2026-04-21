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त्यागराज नगर श्री जगन्नाथ मंदिर में रथ निर्माण शुरू, 16 जुलाई को पहली बार निकलेगी भव्य रथ यात्रा

Edited By Updated: 21 Apr, 2026 11:42 AM

akshaya tritiya rath construction begins at delhi s jagannath temple

अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर, 20 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के तीन रथों के निर्माण कार्य का पवित्र शुभारंभ किया गया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर, 20 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के तीन रथों के निर्माण कार्य का पवित्र शुभारंभ किया गया। यह समारोह पुरी के मुख्य श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी की परंपराओं के अनुसार वैदिक मंत्रों और “श्री जगन्नाथ स्वामी की जय” के जयघोष के बीच संपन्न हुआ।

हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में गूंजा भक्ति का माहौल
इस भव्य आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और मंदिर परिसर भक्ति और उत्साह से सराबोर हो गया। आयोजन ने दिल्ली-एनसीआर में धार्मिक आस्था का एक नया केंद्र बिंदु स्थापित कर दिया।

16 जुलाई को पहली बार दिल्ली में निकलेगी भव्य रथ यात्रा
मंदिर प्रबंधन ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए घोषणा की कि 16 जुलाई 2026 को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर पहली बार ओडिशा के बाहर, श्री जगन्नाथ मार्ग पर तीनों मूर्तियों के तीन अलग-अलग रथ खींचे जाएंगे। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला।

ओडिशा से लाई गई पवित्र लकड़ियों से तैयार होंगे रथ
रथ निर्माण के लिए विशेष पवित्र लकड़ियां ओडिशा के जंगलों से एकत्रित की गईं, जिन्हें पालदेहाड़ (ओडिशा) में आयोजित एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान के बाद दिल्ली लाया गया।

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धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए प्रमुख गणमान्य लोग
इस आयोजन में ओडिशा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मनमोहन सामल ने पूर्ण आहुति अर्पित की। वहीं, पवित्र लकड़ियों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अवनीकांत साहू ने मुख्य कर्ता के रूप में पूजा-अर्चना संपन्न की।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति
समारोह में त्यागराज नगर के विधायक नीरज बसोया और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पहल की सराहना की।

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