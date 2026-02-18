‘द लल्ला एंथम’ में दिखी नई साझेदारी, शिखर धवन–अनिल कपूर ने बढ़ाया उत्साह

इस बार इसमें टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन, अनिल कपूर के साथ उनके सूबेदार अर्जुन मौर्य वाले रौबदार अवतार में नजर आ रहे हैं। गर्व, संकल्प और अटूट सम्मान से जुड़ा यह वीडियो फिल्म के मुख्य संदेश अपनी जगह डटे रहना और कभी पीछे न हटना को भारतीय क्रिकेट...

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जैसे-जैसे क्रिकेट का बुखार चढ़ रहा है, प्राइम वीडियो 'लल्ला एंथम: अ वार्निंग फ्रॉम सूबेदार' की सफलता को आगे बढ़ाते हुए एक नया दमदार वीडियो लेकर आया है। इस बार इसमें टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन, अनिल कपूर के साथ उनके सूबेदार अर्जुन मौर्य वाले रौबदार अवतार में नजर आ रहे हैं। गर्व, संकल्प और अटूट सम्मान से जुड़ा यह वीडियो फिल्म के मुख्य संदेश अपनी जगह डटे रहना और कभी पीछे न हटना को भारतीय क्रिकेट टीम के अपने 'गब्बर' के साथ आगे बढ़ाता है। क्रिकेट के इस जबरदस्त जुनून के बीच, अनिल कपूर और शिखर धवन फिल्म की भावना और मैदान की तीव्रता को एक साथ लाते हुए संकल्प का एक साफ संदेश देते हैं: भिड़ेंगे, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।

सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित, 'सूबेदार' का निर्माण विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी ने किया है, जो 'ओपनिंग इमेज फिल्म्स' का प्रोडक्शन है और 'अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क' के सहयोग से बना है। इसमें अनिल कपूर और राधिका मदान मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैसल मलिक और मोना सिंह महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

'सूबेदार' का प्रीमियर 5 मार्च को विशेष रूप से प्राइम वीडियो इंडिया पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में पूरे भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में होगा।